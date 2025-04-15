محمد القصبجي موسيقار من جيل العظماء.. لحن أول أغنية عام 1917.. عشق كوكب الشرق أم كلثوم.. وصفه بليغ حمدي بأستاذ الأغنية الحديثة.. ورسالة حزينة تكشف مأساوية النهاية

محمد القصبجى، موسيقار وملحن عظيم، ساهم فى تطوير الموسيقى الشرقية، من جيل زكريا أحمد، وتتلمذ على يديه عبد الوهاب والسنباطى، وصفه الملحن بليغ حمدى بأنه أستاذ الأغنية الحديثة، لحن القصيدة والطقطوقة والمونولوج والأغنية، أحب أم كلثوم وظل بجوارها لم يفارقها، ورحل عام 1966.



فى مثل هذا اليوم 15 أبريل عام 1892 ولد الموسيقار محمد القصبجى، تمنى والده أن يصبح ابنه ازهريا ويدرس بالأزهر، إلا أن حب الموسيقى دفعه للعمل معلما إلى جانب الموسيقى، بدأ مشواره مع الفن في لحن أول أغنية له عام 1917 يقول مطلعها "ماليش مليك في القلب غيرك"، وغناها المطرب زكى مراد والد ليلى مراد، وفى عام 1920 اتجه إلى تلحين الطقاطيق كان أولها طقطوقة "بعد العشا يحلا الهزار والفرفشة"، " شال الحمام يامه حط الحمام".

ان كنت أسامح سمى لقاء السعادة



تعرف الملحن محمد القصبجى على السيدة أم كلثوم ولحن لها أغنية عام 1924، "قال إيه حلف مايكلمنيش" ليستمر ملحنا لأغانيها وعازفا للعود في فرقتها، فقدم لها لحن أول مونولوج غنائى "إن كنت أسامح وأنسى الأسية " التى كانت بداية شهرتها فى عالم الطرب والغناء، وسمى لقاءه بها لقاء السعادة، ليتبعها أكثر من 150 أغنية منها: ليه تلاوعيني، أنت فاكراني ولا نسياني، مادام تحب بتنكر ليه، يا مجد، منيت شبابى بالنعيم، وغيرها.

اتجاه أم كلثوم إلى ملحنين آخرين

بالرغم من ملازمة أم كلثوم لألحان محمد القصبجي سنوات طويلة كملحن منذ عام 1924، فإنها توقفت عن التعامل معه كملحن بعد فيلم "فاطمة "الذي لحن لها فيه أغنيات "ياصباح الخير ياللي معانا، نورك ياست الكل نور حينا"، بعد أن اتجهت إلى ألحان تلاميذه رياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب فإنها أصرت على مرافقته لها كعازف للعود في فرقتها الموسيقية خلال حفلاتها الشهرية.

الموسيقار محمد القصبجى



بعد نجاح دويتو أم كلثوم ومحمد القصبجى سرت فى الوسط الغنائى والصحفى ان القصبجى غرقان فى حب أم كلثوم لكنه حب من طرف واحد، وكان يغار عليها بجنون، فكتب لها مجموعة من الرسائل عندما سافرت للخارج للعلاج، وظل يحبها فى صمت خاصة عندما استعانت بملحنين آخرين ليوافق على الحياة فى ظل فرقتها عازفا على العود ليظل بجانبها والقرب منها حتى بعد زواجها.

رسائل حب القصبجى لأم كلثوم



من الرسائل التى كتبها محمد القصبجى لأم كلثوم عام 1953: عزيزتى سومة، تحياتى وأشواقى القلبية، وتمنياتى لك بكل صحة وعافية، وسلامى وتحياتى إلى السيدة سعدية هانم وحضرة الدكتور أمين، وحشتينى كثير جدا وأتمنى إن شاء الله أن تعودى إلينا بالسلامة، أما أنا فلا تسألينى عن الفراغ الذى أوجدتيه فى نفسى، وعن الوحشة اللى أنا فيها من بعدك، تفكيرى ليل نهار فيكى واهتمامى بعلاجك وصحتك وعودتك بكل صحة وسلامة.



وأضاف محمد القصبجى فى خطابه الذى نشر ضمن أوراقه بعد رحيله يقول: مشتاق جدا جدا لك ياست أريد أن اطمئن على صحتك، فأنا لا أنام ولو أنى دائم السؤال عنك من منزلك العامر بمصر، وبقراءة الأخبار عنك فى الجرائد، وصورك الحلوة الخفيفة الروح وأنت تأكلين التفاح الأمريكانى، ياسومة هذا هو الخطاب الرابع أرسله لك فعسى أن تكون جميع خطاباتى تصل إليك بانتظام، وتردى على ليرتاح بالى، وختاما أدعو لك بالعافية وارجو من الله عودتك إلينا بالسلامة سريعا.

نهاية مع الفقر والمرض

وكان نتيجة عدم قيام محمد القصبجى بالتلحين والاكتفاء بالوجود بجوار أم كلثوم أن عانى من الفقر والمرض حتى أنه كتب الى إحدى المجلات عام 1964 يقول: أنا في محنة، إنني أدفع 15 جنيها شهريا إيجار البيت الذي أسكنه، بينما دخلي لا يجاوز عشرة جنيهات، وأنا لا أطلب إحسانا من أحد بل أطلب حقا، هو حقى في الحياة، وحقى على الفن الذي أنفقت كل سنى شبابى في خدمته، وحقى على الفنانين الذين يرددون حتى يومنا هذا ألحانى التي صنعتها لهم بالمجان والعمل الوحيد الذى أتقاضى عنه أجرا هو عازف العود في تخت أم كلثوم، وأتقاضى منه 20 جنيها في الليلة لكنها غير دائمة وتتوقف على مواسم غناء الست، واستمر هكذا حتى أصابه المرض ورحل عام 1966.

فضل كبير لمحمد القصبجى على أم كلثوم



كتب الموسيقار مدحت عاصم عند رحيله يقول: كان محمد القصبجي ببساطة هو المعلم والأستاذ المتيم بتلميذته، وهو أول من قاد أم كلثوم إلى المجد والنجاح وفضله لابد أن يذكر، ولا ينكر، إن لحن القصبجي الخالد " إن كنت أسامح" هو اللبنة الأولى فى البناء الضخم المسمى أم كلثوم، وقل هو القاعدة الأرضية التى انطلق منها صاروخ أم كلثوم الفنى ليعانق الكواكب والنجوم فهذا اللحن وهذا الرجل هو جواز مرور أم كلثوم إلى الشهرة وعشق القلوب لها.



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