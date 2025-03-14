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"لقاء السحاب".. أم كلثوم وعبد الوهاب يسجلان "أنت عمري" في رمضان 1964.. كوكب الشرق ترفض الإفطار في المنزل.. عبد الوهاب في حالة توتر.. وهذه قصة تدخل عبد الناصر لإنجاز الأغنية

أم كلثوم وعبد الوهاب
أم كلثوم وعبد الوهاب أثناء بروفة أنت عمرى

في الرابع عشر من رمضان عام 1964، شهدت القاهرة حدثًا فنيًّا تاريخيًّا، حيث قامت سيدة الغناء العربي أم كلثوم بتسجيل أغنية "أنت عمري"، التي تعدّ واحدة من أشهر الأغنيات العربية على الإطلاق. 

بدأ التسجيل في العاشرة صباحًا واستمر حتى العاشرة مساءً، في جلسة مليئة بالتوتر والإبداع، جمعت بين كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار العبقري محمد عبد الوهاب.

كان التوتر يسيطر على محمد عبد الوهاب طيلة فترة التسجيل، حيث كان يتردد على الاستوديو، يضبط النغمات، ويتفاهم مع أم كلثوم على الجمل الموسيقية. الفرقة الموسيقية، التي كانت أيضًا صائمة كعادة أم كلثوم في رمضان، كانت تعمل بجد لتتناغم مع رؤية عبد الوهاب الفنية. وعندما حان وقت الإفطار، رفضت أم كلثوم أن يذهب أعضاء الفرقة لتناول الإفطار في منازلهم، وأرسلت طلبًا بكميات كبيرة من الكباب لتناول الإفطار معًا في الاستوديو، بينما جلست هي ومحمد عبد الوهاب يتناولان طعام الإفطار الذي أُرسل من منزلها.

سُمى بـ"لقاء السحاب" 

بعد ساعة من الإفطار عادت أم كلثوم لتسجيل المقطع الأخير من الأغنية، وكانت هذه آخر بروفة تغني فيها أم كلثوم "أنت عمري" مع فرقتها قبل مساء الخميس يوم السادس من فبراير 1964 الموافق 22 رمضان، حيث كان لقاء أم كلثوم ولحن محمد عبد الوهاب مع كلمات أحمد شفيق كامل في ما سمى بلقاء السحاب.

أم كلثوم تغنى انت عمرى 
أم كلثوم تغنى انت عمرى 

غنت أم كلثوم "أنت عمرى" على مسرح حديقة الأزبكية، بينما كان هناك ملايين العرب يلتفون حول أجهزة الراديو بعد الإفطار ينتظرون لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب بعد شوق طويل، لتبدا الفرقة الموسيقية عزف مقدمة الأغنية لينطلق صوت أم كلثوم بعد دقائق عبر الأثير فى الثانية عشرة مساء.

أم كلثوم تقرأ القرآن بينما يقلق عبد الوهاب 

أثناء حفل أغنية "أنت عمرى" جلست السيدة نهلة القدسي زوجة الموسيقار مع بعض أقاربها بدون زوجها فى بنوار، بينما ظل عبد الوهاب في المنزل يستمع إلى الحفل من جهاز راديو صغير، وبدأ الحفل، وأخذ حسين شاش يقدم الحفل للجمهور عبر الأثير، وانفرج الستار عن أم كلثوم التي كانت ترتدي فستانًا من الشيفون الأخضر الزيتوني، وبدأت كوكب الشرق تتغنى فى الوصلة الأولى بلحن "كل ليلة وكل يوم"، وأغلقت الستار ثانية وكأنما كانت ساعة الصفر، حيث ركب عبد الوهاب سيارته للذهاب إلى مسرح الأزبكية متمتما بآيات من القرآن الكريم، ودخل من باب الكواليس ودخلت أم كلثوم إلى الكواليس، وبدأ من خلف الستار يجري مع الفرقة الموسيقية البروفات الأخيرة، وقد ركز عبد الوهاب اهتمامه في إجراء بروفات على المقدمة الموسيقية تحديدا، بينما جلست كوكب الشرق تتلو بعض آيات القرآن، ثم اشتركت مع الموسيقار عبد الوهاب في البروفات الأخيرة.

عبد الناصر وأم كلثوم وصداقة دامت حتى الرحيل 
عبد الناصر وأم كلثوم وصداقة دامت حتى الرحيل 

وفي الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة رفع الستار عن أم كلثوم ثانية، بعدما قدمها المذيع جلال معوض لمستمعيها بعد قرأ نص الأغنية كاملا، بينما كان الموسيقار عبد الوهاب خلف الديكور الذي يحيط بأم كلثوم وفرقتها، ومع بداية المقدمة الموسيقية، وصفق الناس للمقدمة الموسيقية لدرجة أنهم قاطعوها منذ بدايتها فاضطرت الفرقة الموسيقية إلى إعادتها مرتين، والناس تصفق، وعبد الوهاب يقف خلف الديكور، وبدأت أم كلثوم تغني والناس تتمايل طربًا، وعبد الوهاب في مكانه حيث لم يستطع منع دموعه من أن تنفلت وهو يسمع الناس تطلب من أم كلثوم المزيد، حتى أعادت المذهب 4 مرات، واستغرقت المقدمة الموسيقية 9 دقائق وانتهت الأغنية عند الساعة الثانية وخمسين دقيقة، ليستعد جمهور المسرح لتناول السحور. 

عبد الناصر يطلب أغنية مشتركة 

في عام 1958 بدأ الحديث عن أغنية مشتركة تجمع العملاقين أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب  لكن لم تفلح المحاولات حتى اجتمع جمال عبد الناصر وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب فى الاحتفال بعيد الثورة، وطلب الرئيس الراحل عبد الناصر من أم كلثوم وعبد الوهاب تقديم أغنية مشتركة.

الشاعر أحمد شفيق كامل 
الشاعر أحمد شفيق كامل 

ذهب عبد الوهاب إلى صديقه وزميل رحلته فى جمعية المؤلفين والملحنين الشاعر أحمد شفيق كامل وفى جلسات متعددة بين الاثنين وقع الاختيار على قصيدة “أنت عمرى” التى كان قد كتبها أحمد شفيق كامل ليغنيها عبد الوهاب الذى كان قد بدأ تلحينها بالفعل، إلا أنه استمر سر الأغنية بينهما قرابة العام، تلقفت الصحافة العربية لقاءات الشاعر والموسيقار واتفاقهما على تقديم الأغنية، لكن وجد عبد الوهاب أن الأغنية تناسب صوت أم كلثوم، ولجس نبض أم كلثوم عرض عبد الوهاب الأغنية على عازف الكمان أحمد الحفناوى وكان عضوا فى فرقة أم كلثوم، ووافقت الست مبدئيا وعندما مرض عبد الوهاب زارته أم كلثوم فى بيته فى حضور عبد الحليم حافظ واتفقا على الأغنية.

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وبدأ عبد الوهاب تلحين أنت عمرى، فاعترضت أم كلثوم على كلمة "بيشابي" في أحد الكوبليهات، ثم اعترض عبد الوهاب على كوبليه كامل، ولم يشأ الشاعر أحمد شفيق كامل أن يتمسك برأيه حتى تسير المركب، ولكن عبد الوهاب أخذ الأغنية وحبسها في أدراجه يعيد ويعدل ويتردد لخمس سنوات كاملة،.  

كمال الطويل بدأ التلحين 

وعندما يئست أم كلثوم أقنعت أحمد شفيق كامل بأن يستعينا بكمال الطويل لتلحين الأغنية بدلا من عبد الوهاب، وبالفعل لحن كمال الطويل المقدمة الموسيقية، عرف عبد الوهاب بالخبر من الصحافة فتحمس مجددا ولحن الأغنية وسجلها بصوته..

أم كلثوم وعبد الوهاب ولقاء السحاب 
أم كلثوم وعبد الوهاب ولقاء السحاب 


في احتفالات الثورة عام 1963 وبحضور عبد الوهاب وأم كلثوم سألهما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن أغنيتهما التي تكتب الصحافة أنها لم تظهر للنور بسبب خلافاتهما، فسارع عبد الوهاب برد دبلوماسي حسم الموقف عندما قال إنه انتهى من تلحين الأغنية.

شدت بها أم كلثوم فى رمضان 

وبدأ العملاقان أم كلثوم وعبد الوهاب البدء في بروفات "أنت عمرى" التى استمرت شهرا كاملا  وأضاف عبد الوهاب الجيتار الكهربائي لأول مرة ـ وكان جديدا على الفرق الموسيقية ـ في عزف صولو المقدمة، وسجلت الأغنية فى رمضان وشدت بها أم كلثوم فى رمضان أيضا.

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