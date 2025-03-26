الأوبرا تنظم الليلة الرابعة فى حب كوكب الشرق 28 مارس

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام الليلة الرابعة فى حب كوكب الشرق أم كلثوم لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر بمصاحبة التخت الشرقى قيادة الفنان إيهاب عباس وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة ٢٨ مارس بمعهد الموسيقى العربية وذلك ضمن فعاليات الثقافة المصرية خلال عام أم كلثوم.



ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الخالدة التى أبدعها كبار الملحنين لكوكب الشرق منها جددت حبك - أروح لمين لـ رياض السنباطي، دارت الأيام لـ محمد عبد الوهاب، حلم لـ زكريا أحمد.. أداء الواعدين ملك جوهر، ملك سعيد ، لاما حازم ونهى المصرى.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.