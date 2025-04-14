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خارج الحدود

نورت، الصحف الكويتية تحتفي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي وأمير الكويت،
السيسي وأمير الكويت، فيتو

احتفت الصحف الكويتية، اليوم، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البلاد، وعنونت صحيفة "النهار" خبر وصوله بجملة "نورت الكويت".

صحف كويتية تحتفى بوصول السيسي إلى البلاد

وتناولت صحيفة "الجريدة" الكويتية، مراسم الاستقبال الحافل الذي نظمه أمير البلاد للرئيس، والتى تعددت مظاهرها فى الأجواء وعلى الأرض.

زيارة السيسي إلى الكويت، فيتو
زيارة السيسي إلى الكويت، فيتو

نظمت الكويت استقبالا حافلا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقت وصوله إلى البلاد فى وقت سابق من اليوم الاثنين، وأظهرت لقطات مرافقة طائرات حربية لطائرة الرئاسة المصرية وقت دخولها الأجواء الكويتية قادمة من قطر.

سرب طائرات حربية كويتية يرافق طائرة السيسي

ورافق سرب طائرات حربية كويتية طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فوق الأجواء الكويتية، حتى هبوطها فى أرض المطار.

زيارة السيسي إلى الكويت، فيتو
زيارة السيسي إلى الكويت، فيتو

ولدى خروج الموكب الرسمي لاستقبال الرئيس السيسي، اصطف على جانبي الطريق مجموعة من الأطفال رافعين أعلام مصر والكويت مرددين العبارات الترحيبية، وعند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدومه واصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية حيث قامت بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيبا بقدوم فخامته.

وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى الكويت قادما من قطر، وكان على رأس مستقبلي الرئيس بالمطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

مقاتلات كويتية ترافق طائرة السيسي، فيتو
مقاتلات كويتية ترافق طائرة السيسي، فيتو

وأعلنت الرئاسة في فى بيان سابق، أن زيارة السيسي لدولة الكويت تشهد إجراء مباحثات مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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