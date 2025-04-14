الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال 2024

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في زيارة رسمية وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الكويتية والحرص المشترك بين البلدين الشقيقين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادى والاستثمارى.

وأكد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023.

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية إلى الكويت 273 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2024

1. خضروات وفواكه بقيمة 70 مليون دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 27 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 17 مليون دولار.

4. كاكاو ومحضراته بقيمة 16 مليون دولار.

5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2024



1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 927 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 12 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 4 مليون دولار.

4. مجموعات سلعية أخري بقيمة 4 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 632.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت 194.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 221.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2 مليار دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023

بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين بمصر 2.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الكويت 5 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الكويت طبقــًا لتقـديـرات البعثة 218.8 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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