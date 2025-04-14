تعزيز التعاون الاقتصادي وحرب غزة يتصدران المباحثات المصرية الكويتية بقصر بيان

يلتقي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير الكويت وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء تبادل الرؤى حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين وتأكيد البلدين رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن يناقش الزعيمين عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، وأهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها واستقرارها.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الكويت في زيارة دولة وكان على رأس مستقبلي الرئيس على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ورافق سرب من الطائرات الحربية الكويتية طائرة الرئيس السيسي فوق الأجواء الكويتية.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي في المطار الأميري وعند الوصول الى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين بعدها صافح الرئيس السيسي عددا من كبار المسؤولين بالحكومة الكويتية كما صافح أمير الكويت أعضاء الوفد الرسمي المرافق له.

ولدى خروج الموكب الرسمي المقل للرئيس عبدالفتاح السيسي برفقة أمير الكويت من المطار الأميري اصطف على جانبي الطريق مجموعة من الأطفال رافعين أعلام البلدين مرددين العبارات الترحيبية بالرئيس وعند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدوم الرئيس واصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية حيث قامت بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيبا بقدوم الرئيس.

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