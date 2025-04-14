وزير الخارجية الفرنسي: لا حل عسكري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن الوضع في قطاع غزة مأساوي أكثر من أي وقت مضى ويجب العودة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ولا يوجد حل عسكري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بل حل سياسي.

فرنسا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، تضامنت العديد من الدول مع أهالي القطاع.

وتجمهر عشرات الآلاف من الباكستانيين في شوارع كراتشي أمس الأحد، منددين بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

واحتشد المشاركون في مسيرة التضامن مع غزة في الطريق الرئيسي شارع فيصل، رافعين الأعلام الفلسطينية وحاملين صور كبار مسئولي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اللذين استشهدا العام الماضي إسماعيل هنية ويحيى السنوار. كما عُرضت صورهما وهما يرفعان إشارة النصر على أعمدة المرافق العامة.

ووضعت عشرات الدمى ملفوفة بأكفان بيضاء على الرصيف، كمظهر رمزي للأطفال الذين قُتلوا في غزة.

وانضمت آلاف النساء، كثيرات منهن يحملن أطفالهن، إلى المسيرة التي نظمتها الجماعة الإسلامية، وهي حزب ديني سياسي كبير، كما شارك أفراد من المجتمعين المسيحي والهندوسي.

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