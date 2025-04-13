35 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الأحد، باستشهاد 35 شخصا في غارات إسرائيلية على القطاع 25 منهم وسط وجنوبي غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن مئات الجرحى والمصابين مكدسين خارج مستشفى الشفاء الطبي بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية باستهدافه مستشفى المعمداني.

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