سيتم حرق جثمانه، رحيل الكاتب فارجاس يوسا الحائز على جائزة نوبل للأدب

توفي الكاتب البيروفي ماريو فارجاس يوسا، أحد أعلام الأدب في أمريكا اللاتينية، والحائز على جائزة نوبل للأدب، أمس الأحد عن 89 عاما، بحسب ما أعلن نجله.

وجاء في رسالة وقعها أولاده ألفارو وجونزالو ومورجانا، ونشرها ألفارو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "ببالغ الحزن والأسى نعلن أن والدنا ماريو فارجاس يوسا توفي بسلام في ليما اليوم، محاطا بعائلته".

وورد في الرسالة أنه سيتم حرق جثمانه ولن تقام أي مراسم عامة.

وأضافت الرسالة: "إن رحيله سيحزن أقاربه وأصدقاءه والقراء في جميع أنحاء العالم، لكننا نأمل أن يجدوا العزاء كما نجده نحن في حقيقة أنه تمتع بحياة طويلة ومثمرة ومليئة بالمغامرات"، مشيرة إلى أنه ترك إرثا يتألف من مجموعة من الأعمال الأدبية ستظل باقية.

ولد فارجاس يوسا في عائلة بيروفية من الطبقة المتوسطة وكان أحد أبرز الأسماء في "الفورة" الأدبية الأمريكية اللاتينية في الستينات والسبعينات مع الكولومبي جابريال جارسيا ماركيز والأرجنتيني خوليو كورتازار.

كما ترشح يوسا للرئاسة في موطنه بيرو وكتب روايات حية استكشفت موضوعات الاستبداد والفساد والتعصب في أمريكا اللاتينية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وعلى مدار مسيرة مهنية امتدت لستة عقود، تناول خلالها مجموعة متنوعة من الأنواع الأدبية، كتب روايات تاريخية آسرة، وكوميديا ​​شبه سيرة ذاتية، وروايات جريمة قتل غامضة، ومقالات ومسرحيات سياسية.

اشتهر فارجاس يوسا بنسج حبكات قصصية جذابة، وقال إنه وقع في غرام رواية القصص منذ صغره، وكان يكتب كل صباح تقريبًا، حتى وهو في الثمانينيات من عمره عندما كان يعيش في إسبانيا.

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