الجمعة 04 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

محفوظ فى القلب، تعرف على فعاليات الأوبرا للاحتفاء بأديب نوبل

 انتهت دار الأوبرا المصرية من وضع برنامج أنشطتها فى كل من “القاهرة والإسكندرية ودمنهور” للاحتفاء بالكاتب الكبير نجيب محفوظ؛ فى إطار الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة بشكل رئيسي يوم 16 أبريل الجاري تحت عنوان "محفوظ فى القلب..لعزة الهوية المصرية".
 

وأشار الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية إلى أن الفعاليات سوف تعرض لجوانب كثيرة فريدة من حياة الأديب الكبير نجيب محفوظ، تتجاوز إبداعه في مجالات الرواية والسينما والقصة القصيرة، إلى فضاءات أخري من أبرزها حبه  للموسيقى والفنون التشكيلية ورؤيته للوطن والهوية والمستقبل.

 

برنامج فعاليات الأوبرا احتفاء بالأديب نجيب محفوظ

 تنظم دار الأوبرا المصرية مجموعة من الفعاليات للاحتفاء بالأديب نجيب محفوظ، ففي السابعة مساء الأربعاء 16 أبريل، يستضيف مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" صالونًا ثقافيًا بعنوان "نجيب محفوظ الحاضر دائمًا"، بمشاركة الكاتب الكبير يوسف القعيد، ويديره منير عتيبة. سيتناول الصالون الثقافي محطات بارزة في حياة نجيب محفوظ وأهم أعماله الأدبية، مع تسليط الضوء على رؤيته لمصر والعالم. كما سيعرض تجربة الكاتب وقناعاته التي اكتسبها بعيني أديب عاش تقلبات القرن العشرين في مصر، بدءًا من الاحتلال، مرورًا بالثورة، ثم الانفتاح والتغيرات الاجتماعية والسياسية. وكيف تبدلت الأحوال، ورغم هذا ظلت مصر صامدة، ما جعله يسلّم بأن الهوية المصرية لها خصوصيتها وتفردها.
وبالتزامن، يعرض مسرح أوبرا دمنهور فيلم "نجيب محفوظ ضميرعصره" بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعقبه صالون ثقافي يطرح كيف كان قلم محفوظ مرآة لمصر وتاريخها السياسي والاجتماعي، وكيف أسهم في تشكيل الوعي والهوية المصرية، مع عرض نماذج لابداعه فى هذا المجال .
بينما يقام علي المسرح الصغير فى القاهرة صباح يوم 17 أبريل، ملتقي ثقافي حول "نجيب محفوظ..حدوته مصرية" يترأسه الدكتور سامي سليمان، يتناول محاور متعددة حول مسيرة الأديب الكبير وإسهاماته، يصاحبه عدد من الفعاليات الثقافية الموازية.

 

نجيب محفوظ في القلب 

 الجدير بالذكر أن فعالية "محفوظ في القلب" هي المحطة الثالثة بعد الاحتفاء بالفنان الكبير شادي عبد السلام من خلال فعالية "يوم شادي.. لتعزيز الهوية المصرية"، تلاها تكريم الشاعر والفنان الكبير صلاح جاهين في إطار فعالية "عمنا.. صلاح جاهين"، لتُتوَّج الآن بتكريم أديب نوبل نجيب محفوظ، تقديرًا لإسهاماته الأدبية التي عكست روح مصر وتاريخها وتحولاتها المجتمعية.

 

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