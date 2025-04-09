الأربعاء 09 أبريل 2025
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مد عمل لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة لمدة 3 شهور في بني سويف

لجنة فحص سيارات ذوي
لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن مد عمل لجنة فحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة 3 شهور مقبلة بنطاق المحافظة، وذلك لمراجعة استخدام السيارات في الغرض المخصص لها وضمان عدم حدوث أي مخالفات.

اجتماع  لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة ببني سويف

وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، اجتماعًا اليوم مع لجنة فحص ملفات سيارات ذوي الإعاقة، التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، مثل الجمارك بوزارة المالية، ووزارة التضامن، ووزارة التجارة، ومرور بني سويف، بالإضافة إلى بعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

خلال الاجتماع، تم استعراض أعمال اللجنة التي شملت إجراء حصر دقيق ومراجعة موقف جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل محافظة بني سويف، كما تم تنفيذ زيارات منزلية للتأكد من بقاء السيارات بحوزة مستحقيها واستخدامها في الأغراض المحددة لها.

سكرتير بني سويف يستوقف سيارات ذوي الإعاقة

بعد الاجتماع، اصطحب السكرتير العام المساعد ببني سويف، أعضاء اللجنة في جولة ميدانية لاستئناف أعمال الفحص، حيث تم استيقاف بعض السيارات لمراجعة الأوراق والبيانات المتعلقة بها، تم التأكد من استيفاء الشروط القانونية واللوائح المنظمة لهذه الملفات لضمان استخدامها بشكل قانوني وللتحقق من عدم وجود أي مخالفات تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية.

وأكد السكرتير العام المساعد على استمرار تكليفات محافظ بني سويف، بتمديد فترة عمل اللجنة لمدة 3 شهور إضافية في نطاق المحافظة، مع التأكيد على أهمية متابعة العمل بدقة وشفافية لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني، كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.

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