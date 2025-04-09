الأربعاء 09 أبريل 2025
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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حريق هائل بمخبز آلي في بنى سويف

حريق
حريق

لقي عامل فرن مصرعه، وأصيب 3 آخرون بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق هائل شب بمخبز آلى وسط مدينة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

 

بلاغ بنشوب حريق في بني سويف

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث اشتعال النيران فى بمخبز آلى وسط مدينة بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات من الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى الشقق السكنية والتجارية المجاورة، فيما فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المكان لمنع اقتراب المواطنين حتى انتهاء أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود خطر من تجدد الحريق.

 

مصرع عامل في حريق ببني سويف

 

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصى، جثة عامل مخبز و3 أشخاص بهم إصابات مختلفة،  جراء اشتعال النيران فى فرن العيش الآلى، وهم « عصام سعد » 53 سنة، عامل فرن، مقيم بقرية بنى هارون، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتم إيداع الجثة بالمشرحة لحين الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.

 

كما استقبلت طوارئ المستشفى التخصصي 3 عمال بالفرن، وهم: سعيد رمضان، 42 سنة، وبه حرق بالساعد الأيمن من الدرجة الثانية بنسبة 5%، ووليد محمد، 45 سنة، وبه حروق من الدرجة الأولى الساعد الأيسر بنسبة 4%، ومحمد طه، 38 سنة، وبه حروق من الدرجة الأولى الذراع الأيمن والرقبة بنسبة 5%.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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