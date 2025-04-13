أعراض انسحاب النيكوتين وكيفية التغلب عليها

يمثل الإقلاع عن التدخين خطوة هامة نحو حياة أكثر صحة، إلا أن هذه الرحلة غالبًا ما تكون مصحوبة بتحديات جسدية ونفسية تعرف باسم أعراض انسحاب النيكوتين.

يعد فهم هذه الأعراض وكيفية التعامل معها أمرًا بالغ الأهمية لنجاح محاولات الإقلاع وتقليل الانتكاسات، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما هو انسحاب النيكوتين؟

النيكوتين مادة كيميائية تسبب الإدمان موجودة في التبغ ومنتجاته المختلفة مثل السجائر والشيشة والسيجار. يعمل النيكوتين على تحفيز إفراز الدوبامين في الدماغ، وهو ناقل عصبي مرتبط بالشعور بالمتعة والمكافأة. مع الاستخدام المنتظم، يعتاد الجسم على وجود النيكوتين، وعند التوقف المفاجئ أو تقليل الجرعة، يبدأ الجسم في إظهار أعراض الانسحاب.

أعراض انسحاب النيكوتين

تتفاوت شدة أعراض انسحاب النيكوتين ومدتها من شخص لآخر، وتعتمد على عدة عوامل مثل مدة التدخين، وكمية النيكوتين المستهلكة، والصحة العامة، والعوامل النفسية.

وعادة ما تبدأ الأعراض في الظهور خلال ساعات قليلة من آخر سيجارة، وتصل إلى ذروتها خلال 24 إلى 72 ساعة، وقد تستمر لعدة أسابيع. تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

رغبة شديدة في التدخين: شعور قوي ومُلِح بتناول سيجارة، يعتبر من أصعب التحديات التي يواجهها المقلعون.

القلق والتوتر: شعور بالعصبية والضيق وعدم الارتياح.

التهيج وسرعة الغضب: تقلب المزاج وسهولة الاستثارة والانفعال.

صعوبة التركيز: مشاكل في الانتباه والتركيز على المهام.

الأرق واضطرابات النوم: صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، أو الشعور بالتعب والإرهاق.

زيادة الشهية وزيادة الوزن: ميل لتناول المزيد من الطعام، خاصة الأطعمة السكرية والدهنية.

الصداع: أوجاع في الرأس بدرجات متفاوتة.

الدوار: الشعور بالدوران وعدم الاتزان.

السعال: رد فعل طبيعي للجسم لطرد المواد الكيميائية من الرئتين.

الإمساك أو الإسهال: اضطرابات في الجهاز الهضمي.

طرق تخفيف أعراض الانسحاب والتعامل معها

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمقلعين عن التدخين اتباعها لتخفيف أعراض الانسحاب وزيادة فرص النجاح:

العلاج ببدائل النيكوتين (NRT): توفر هذه البدائل جرعات صغيرة ومنظمة من النيكوتين بدون المواد الضارة الموجودة في دخان التبغ. تشمل اللصقات، والعلكة، والبخاخات الأنفية والفموية، وأقراص الاستحلاب. يجب استشارة الطبيب لتحديد البديل المناسب والجرعة الصحيحة.

الأدوية الموصوفة: هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الانسحاب والرغبة في التدخين، مثل بوبروبيون وفارينيكلين. يجب استشارة الطبيب لوصف هذه الأدوية ومتابعة استخدامها.

الدعم النفسي والاستشارة: يمكن أن يلعب الأخصائيون النفسيون ومجموعات الدعم دورًا هامًا في تقديم الدعم العاطفي والنفسي للمقلعين، ومساعدتهم على تطوير استراتيجيات للتغلب على الرغبة الشديدة والتعامل مع الضغوط.

تغيير نمط الحياة

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين الرياضية على إفراز الإندورفين الذي يحسن المزاج ويقلل من التوتر.

اتباع نظام غذائي صحي: تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على طرد السموم من الجسم وتخفيف بعض الأعراض مثل الصداع.

الحصول على قسط كاف من النوم: النوم الجيد يساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج.

تقنيات الاسترخاء: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق واليوغا يمكن أن تساعد في تقليل القلق والتوتر.

تجنب المحفزات: تحديد المواقف والأشياء التي تثير الرغبة في التدخين ومحاولة تجنبها قدر الإمكان.

إشغال الوقت: الانخراط في الأنشطة والهوايات التي تستمتع بها يمكن أن يساعد في تشتيت الانتباه عن الرغبة في التدخين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.