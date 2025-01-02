يصيب بالسرطان ويدمر الجهاز الهضمي، استشاري يحذر من استخدام منتج شهير للإقلاع عن التدخين

حذر الدكتور أحمد مؤنس، استشاري الجهاز الهضمي بجامعة عين شمس، من انتشار منتج بين الشباب للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أن هذا المنتج يحتوي على مخدر ومادة الإيثانول، وهذه المادة خطِرة خاصة على مرضى السكر".

إضرار بالبكتيريا النافعة

وأضاف: هذا المنتج المنتشر للإقلاع عن التدخين يؤدي إلى الإضرار بالبكتيريا النافعة التي تُساهم في عملية الهضم، ليس هذا فقط بل تُساهم في انتشار بكتيريا من نوع معين تُزيد من الإصابة بالأمراض التي تصل للسرطان في اللثة والمريء والقولون في بعض الأحيان.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس”: منتج الإقلاع عن التدخين لم يحصل على أي ترخيص من وزارة الصحة، ومستورد من الخارج، وانتشر بين الشعب المصري، والكثير لا يعي هذا الأمر.

إعلانات علاج الإقلاع عن التدخين

وأشار إلى أن هناك بعض القنوات الفضائية غير المرخصة تنشر إعلانات للعلاج عن طريق الأعشاب بصورة خاطئة، والمريض يتعلق بأي شيء، مشيرًا إلى أن هذه الأشياء خطِرة وتؤثر سلبًا في صحة الإنسان.

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