أهمها الإقلاع عن التدخين، طرق الوقاية من سرطان الرئة

يوجد الكثير من الأشياء التي يمكن فعلها لتقليل فرص الإصابة بـ سرطان الرئة، وأول شيء وأهمهم هو عدم التدخين وتجنب دخان السجائر من الآخرين.

إذا لم يدخن الشخص السجائر أبدًا، فإن خطر الإصابة بسرطان الرئة منخفض، وإذا كان يدخن حاليًا، وخاصة إذا كان مدخنًا شرهًا، فقد تكون احتمالات الإصابة بسرطان الرئة أعلى بما يصل إلى 30 مرة من خطر الإصابة بغير المدخن، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

يحتاج الشخص أيضًا إلى تجنب أشياء أخرى تعرضه لخطر الإصابة بسرطان الرئة، وتكون كالآتي:

غاز الرادون، وهذا غاز مشع عديم اللون والرائحة يمكن أن ينبعث من التربة والصخور، ويمكن أن يتسرب عبر الأساس ويتراكم داخل المنازل المعزولة جيدًا.

الأسبستوس، يعد التعامل معه خطرًا.

سرطان الرئة منتشر في بعض العائلات، ولكن نظرًا لأنه لا يمكن تغيير ذلك، يجب التركيز على الأشياء التي يمكن التحكم فيها.

هل يمكن الوقاية من سرطان الرئة؟

على الرغم من أنه لا يمكن منع كل حالة، إلا أنه يمكن اتخاذ خطوات لتقلي لقصوى، وهو أمر صعب، وغالبًا ما يستغرق الأمر عدة محاولات قبل التخلص من هذه العادة نهائيًا، ومع ذلك، فإن الآلاف من الناس يقلعون عن التدخين بنجاح، مما يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة.

إذا كان الشخص يعيش أو يعمل مع أشخاص يدخنون، فيجب تشجيعهم على الإقلاع عن التدخين وطلب عدم التدخين بالقرب منه.

تجنب مكملات بيتا كاروتين، تشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص المدخنين.

إذا كان الشخص يعمل مع مواد كيميائية مسببة للسرطان، فيجب اتباع جميع قواعد السلامة لحماية النفس.

ممارس الرياضة وتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات، تقلل هذه العادات الصحية من خطر الإصابة بالعديد من أشكال السرطان، وكذلك أمراض القلب والسكري.

أسباب سرطان الرئة

التدخين هو السبب الأكبر، فهو مسؤول عن حوالي 85٪ من جميع الحالات.

إن الإقلاع عن التدخين يقلل من المخاطر، ولا يزال المدخنون السابقون أكثر عرضة للإصابة به قليلًا من غير المدخنين.

هناك أيضًا أسباب أخرى، فقد يضع الخلل الجيني بعض الأشخاص في خطر أعلى.

يعد دخان التبغ غير المباشر أيضًا سببًا، والأشخاص الذين يعيشون مع شخص يدخن هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 20% إلى 30% من أولئك الذين يعيشون في منزل خالٍ من التدخين، ويمكن أن يكون الأشخاص المعرضون للعلاج الإشعاعي أيضًا أكثر عرضة للإصابة.

بعض المواد الكيميائية الأخرى محفوفة بالمخاطر أيضًا، والأشخاص الذين يعملون مع الأسبستوس أو يتعرضون لغبار اليورانيوم أو غاز الرادون المشع هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، وخاصة إذا كانوا يدخنون.

تصبح أنسجة الرئة التي أصيبت بندوب بسبب مرض أو عدوى، مثل تصلب الجلد أو السل، معرضة لخطر الإصابة بأورام في تلك الأنسجة، ويطلق الأطباء على هذا سرطان الندبة، كما أن الخطر أعلى لدى الأشخاص المصابين بالتليف الرئوي أو عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

يعتقد بعض الباحثين أن النظام الغذائي قد يؤثر أيضًا على مخاطر الإصابة.

أعراض سرطان الرئة

غالبًا لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة، وبالنسبة للأشخاص الآخرين، تشمل العلامات التحذيرية التي يمكن ربطها بسرطان الرئة ما يلي:

ضيق التنفس

السعال الذي لا يزول

الصفير

السعال المصحوب بالدم

ألم الصدر

الحمى

فقدان الوزن مع أو بدون فقدان الشهية

صوت أجش

ألم أو ضعف في الكتف أو الذراع

صعوبة في البلع

ألم غير عادي في العظام.

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