أخبار الفن اليوم: تربع نجوم الفن المصري على قوائم الأعلى مشاهدة بالسعودية.. سيكو سيكو يدخل نادي الـ100 مليون جنيه إيرادات.. ونجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى والدة زوجة رامي صبري

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم السبت 12 إبريل بالعديد من الأحداث والأخبار الفنية المتنوعة.. نستعرض أبرز العناوين خلال النشرة الفنية التالية:

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى والدة زوجة رامي صبري

استقبل المطرب رامي صبري، اليوم السبت، العزاء فى والدة زوجته الراحلة، التي وافتها المنية مساء الأربعاء الماضي.

وقدم عدد من نجوم الفن واجب العزاء فى السيدة شادية عبد المنعم، والدة زوجة الفنان رامي صبري بدار مناسبات الشرطة بالشيخ زايد.

وكان فى مقدمة الحضور تامر حسني، مصطفي قمر، أصالة، الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا، المنتج محسن جابر، سامو زين، شذي وبشري

كما حرص على الحضور كل من بشري، دينا فؤاد، تامر حسين، دنيا عبد العزيز وأحمد زاهر.

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تربع وسيطرة نجوم ونجمات الفن المصري بقوائم الأكثر مشاهدة فى موسم رمضان 2025 والأكثر جنيا للإيرادات بشاشات السينما.وقال تركى: جتني إحصائية على الفنانين عندنا في السينمات والتلفزيون متابعة ومشاهدة في المملكة... في السينما آخر ٦ شهور هشام ماجد وهنا الزاهد في المسلسلات مي عمر وهشام ماجد واعلى نجم صاعد عندنا في الفترة الاخيرة مصطفى غريب.

وتابع: والمسلسل المفاجأة في نسبة المشاهدة وحقق مشاهدات عالية بعد الذين ذكرتهم مسلسل ٨٠ باكو وفي البرامج لازال كالعادة رامز بفارق كبير... أما عن المسلسل الأنجح كسلسلة أجزاء فهو اللعبة بلا منازع... أما بالنسبة للإخراج والكتابة فتميز في الفترة الأخيرة وابتدأ بتكوين شعبية في السعودية فبرز خالد دياب وشيرين دياب.

استطاع أن يحقق فيلم الكوميديا الشبابي المعنون بـ«سيكو سيكو» نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائى المصري، متصدرا إيرادات البوكس أوفيس الخاص بموسم عيد الفطر 2025.

وحصد فيلم «سيكو سيكو» بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي خلال بمصر فقط إجمالي إيرادات تخطت ال100 مليون جنية ايرادات.

بذلك دخل فيلم عصام عمر وطه دسوقي قائمة أعلى 10 أفلام جنيًا للإيرادات بتاريخ السينما المصرية ونادي الـ100 مليون.

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تكريم النجمة السورية كندة علوش، في افتتاح الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، وتحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم كرمز للإبداع النسائي المصري والعربي، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان أن تكريم النجمة كندة علوش، يأتي تقديرا لموهبتها الكبيرة ولمسيرتها السينمائية التي تضم عددا من الأفلام المهمة التي تعاونت فيها مع مخرجين مهمين يمثلون أجيالا مختلفة من المبدعين في السينما السورية والمصرية، كما نجحت في تجسيد العديد من الشخصيات تعبر عن المرأة وأحلامها ومعاناتها.

حقق فيلم استنساخ بطولة الفنان سامح حسين إيرادات متوسطة بشباك التذاكر السينمائى بمصر

و بلغ إجمالي إيرادات فيلم استنساخ 705 ألاف و 216 جنيهًا خلال ثلاثة أيام طرح بالسينمات المصرية

يستعد الفنان هشام ماجد لتصوير الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” نهاية الشهر الجاري بمشاركة شيكو، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة من العمل

وقال معتز التوني خلال حلوله ضيفا على برنامج "كلام في الزحمة" على نجوم إف إم: "في مسلسل (اللعبة) كل الناس كوميديانات من شيكو وهشام ماجد ومي كساب ومحمد ثروت، والممثل خلاص عرف شخصيته ومفاتيحها فبالتالي الموضوع أصبح أسهل في توجيههم".

وتابع: "نصور حاليا الجزء الخامس من العمل والجزء الثالث كان أقل توقعا من الأول والثاني، والناس كانوا غاضبين مننا وبدأنا نفهم الأخطاء التي وقعنا فيها، وقررنا إن كل مهمة في الحلقات تبقى أسرع".

بعد عرضها لأكثر من 60 ليلة متواصلة بنجاح جماهيري كبير قبل شهر رمضان الماضي، بدأ النجم محمد صبحي استئناف عرض مسرحية “فارس يكشف المستور” على مسرح محمد صبحي.

و رفعت المسرحية خلال الأسبوع الماضي لافتة "كامل العدد"، حيث يستقبل المسرح جمهوره خلال الموسم الجديد من خلال الحجز الإلكتروني.

نشرت استديوهات مارفل، مقطع فيديو يرصد كواليس قفز الممثلة فلورنس بيو، من ثاني أطول مبنى في العالم، خلال تصوير أحد مشاهدها في فيلم Thunderbolts.

وسافر طاقم عمل فيلم Thunderbolts، إلى كوالالمبور، للصعود لأعلى أطول مبني في العالم، لتصوير القفزة الخطرة

الذكاء الاصطناعي يقحم حمادة هلال في الترويج للمقامرات الإلكترونية

عبر الفنان حمادة هلال عن غضبه الشديد من استخدام وجهه بمقاطع فيديو له معدل بواسطة الذكاء الاصطناعي على شكل إعلان للعبة إلكترونية، يروج صناعها إنها مصدر للربح المادي لمن يلعبها على طريقة المقامرات الإلكترونية

ونشر حمادة هلال مقطع فيديو من إعلان اللعبة المعدل بالذكاء الاصطناعي، عبر خاصية “ستوري” لحسابه الشخصي بموقع "انستجرام"؛ معلقًا: "نصب واحتيال حسبي الله ونعم الوكيل".

على قدم وساق يجري الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الشاطر» بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لعرض خلال موسم الصيف القادم.

فيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، الفنان السعودي محمد القس.

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