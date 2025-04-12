السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم كندة علوش

كندة علوش
كندة علوش

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تكريم النجمة السورية كندة علوش، في افتتاح الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، وتحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم كرمز للإبداع النسائي المصري والعربي، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

تكريم كندة علوش بمهرجان اسوان

وأكدت إدارة مهرجان أسوان أن تكريم النجمة كندة علوش، يأتي تقديرا لموهبتها الكبيرة ولمسيرتها السينمائية التي تضم عددا من الأفلام المهمة التي تعاونت فيها مع مخرجين مهمين يمثلون أجيالا مختلفة من المبدعين في السينما السورية والمصرية، كما نجحت في تجسيد العديد من الشخصيات تعبر عن المرأة وأحلامها ومعاناتها.

وتألقت كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى وبإدارة مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و"السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.  

وتمتلك النجمة كندة علوش مسيرة سينمائية متميزة بدأتها مع المخرج الراحل حاتم علي في الفيلم الروائي القصير "شغف"، كما تألقت بعد ذلك في السينما السورية في عدد من الأفلام من أبرزها "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" مع المخرج هيثم حقي، و"الغرباء" مع المخرج عباس رافعي، و"مرة أخرى" مع المخرج جود سعيد، كما شاركت في بطولة الفيلم السوري اللبناني "23 يوم" مع المخرج جمال شورجة.

وكان الظهور الأول لكندة علوش على شاشة السينما المصرية مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم "ولاد العم"، وتوالت بعد ذلك تجاربها في مصر من خلال أفلام مثل "واحد صحيح" و"هيبتا" مع المخرج هادي الباجوري، و"الفاجومي" مع المخرج عصام الشماع، و"برتيتا" مع المخرج شريف مندور، و"لامؤاخذة" مع المخرج عمرو سلامة، و"المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت، و"بتوقيت القاهرة" مع المخرج أمير رمسيس، و"الأصليين" مع المخرج مروان حامد.

ولم يتوقف عطاء كندة علوش عند العمل على شاشة السينما، بل قدمت عددا كبيرا مع المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر وسوريا، من أبرزها "الظاهر بيبرس" و"الاجتياح" و"ولادة من الخاصرة" و"أهل كايرو" و"دلع بنات" و"عد تنازلي" و"نيران صديقة" و"العهد" و"أفراح القبة" و"ضي القمر" و"ستات بيت المعادي"، فيما شاركت في الموسم الرمضاني الأخير في بطولة مسلسل "إخواتي".

وشاركت كندة في عضوية لجان تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية، منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أكثر من دورة، ومهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان تروب فيست أرابيا، ومهرجان الأقصر الأقصر للسينما الأفريقية، ومهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، ومهرجان القاهرة للأفلام القصيرة.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية، وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين ومحافظة أسوان وجامعة أسوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرج الراحل حاتم علي المخرجة سؤدد كعدان المخرج عمرو سلامة المخرج عمرو سلام المخرج مروان حامد عمرو سلامة كوكب الشرق ام كلثوم مهرجان اسوان الدولي لافلام المراة مهرجان تورنتو مهرجان اسوان

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة «جنى» بالشرقية لمفتي الجمهورية

السجن المشدد 15عاما للمتهم بهتك عرض الطفلة روناء بالشرقية

بعد مشادة بين سكرتير ونائب محافظ سوهاج، التنمية المحلية تكشف كيف يتم اختيار القيادات

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

اللحظات الأخيرة في حياة مدير إدارة الباجور التعليمية ومرور الوزير بجواره (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

المزيد
الجريدة الرسمية