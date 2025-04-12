السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تركي آل الشيخ يكشف عن تربع نجوم الفن المصري على قوائم الأعلى مشاهدة بالسعودية

تركي الشيخ
تركي الشيخ

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة  العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تربع وسيطرة نجوم ونجمات الفن المصري بقوائم الأكثر مشاهدة فى موسم رمضان 2025 والأكثر جنيا للإيرادات بشاشات السينما.

وقال تركى: جتني إحصائية على الفنانين عندنا في السينمات والتلفزيون متابعة ومشاهدة في المملكة... في السينما آخر ٦ شهور هشام ماجد وهنا الزاهد في المسلسلات مي عمر وهشام ماجد واعلى نجم صاعد عندنا في الفترة الاخيرة مصطفى غريب.

وتابع: والمسلسل المفاجأة في نسبة المشاهدة  وحقق  مشاهدات عالية بعد الذين ذكرتهم مسلسل  ٨٠ باكو وفي البرامج لازال كالعادة رامز  بفارق كبير... أما عن المسلسل الأنجح كسلسلة أجزاء فهو اللعبة بلا منازع... أما بالنسبة للإخراج والكتابة فتميز في الفترة الأخيرة وابتدأ بتكوين شعبية في السعودية فبرز خالد دياب وشيرين دياب.

كما نوه تركي الشيخ بأن المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما من ناحية السينما فهناك ستكون إنتاجات بدعم مم GEA وموسم الرياض واستوديوهات الحصن  BIG TIME وصندوق  BIG TIME للأفلام وبالنسبة للمسلسلات سيكون هناك ٣ مسلسلات بدعم وإشراف كامل منا بإنتاج ضخم، وأما  بالبرامج هناك برنامجان مفاجاءة كبيرة سنة ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ ستكون  نقلة في عالم الإنتاج وجودة المحتوى وفرصة لبروز المواهب الحقيقية... أنا أتكلم عن أي محتوى عليه ختم GEA وموسم الرياض فهناك أعمال لاعلاقة لنا فيها وتعرض في MBC وشاهد وروتانا.

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