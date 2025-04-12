السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

استعدادا للموسم الصيفي، قائمة أبطال فيلم الشاطر لـ أمير كرارة

فيلم الشاطر.فيتو
فيلم الشاطر.فيتو

على قدم وساق يجري الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الشاطر» بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لعرض خلال موسم الصيف القادم.

 

فيلم الشاطر لـ أمير كرارة

فيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، الفنان السعودي محمد القس.

كما يشارك في فيلم الشاطر كل من الفنان اللبناني عادل كرم، والنجم الكبير خالد الصاوي وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية هو فيلم "البعبع"، الذي صدر عام 2023، وشارك في بطولته ياسمين صبري، وباسم سمرة.

 

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