السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إجمالى إيرادات فيلم استنساخ لـ سامح حسين بدور العرض السينمائى

فيلم استنساخ.فيتو
فيلم استنساخ.فيتو

 

حقق فيلم استنساخ بطولة الفنان سامح حسين إيرادات متوسطة بشباك التذاكر السينمائى بمصر.

 

قصة فيلم استنساخ لـ سامح حسين

 

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها علي البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.


ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام كوميدية.

إيرادات فيلم استنساخ

و بلغ إجمالي إيرادات فيلم استنساخ  705 ألاف و 216 جنيهًا خلال ثلاثة أيام طرح بالسينمات المصرية.

وتشارك الفنانة هبة مجدي الفنان سامح حسين بطولة العمل، رفقة مجموعة متميزة من النجوم، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذكاء الاصطناعي الفنانة هبة مجدي الفنان سامح حسين النجم سامح حسين فيلم استنساخ ايرادات فيلم استنساخ

الأكثر قراءة

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

هل يتم رفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود؟ التموين توضح

كبير الأثريين: اللهو الخفي حاول إفساد مشهد التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

شاهد لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

منوعات

المزيد

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

المزيد

خدمات

المزيد

22 جنيها سعر كيلو الأرز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

حكمة صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان وأحكام خاصة بالمرأة

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية