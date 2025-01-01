الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد صبحي يفتتح 2025 بعروض مسرحية جديدة في مدينة سنبل

محمد صبحي.فيتو
محمد صبحي.فيتو

يفتتح الفنان الكبير محمد صبحى العام الجديد 2025 بتقديم عروض جديدة من مسرحية فارس يكشف المستور.

 

 العروض الجديدة لـ"فارس يكشف المستور" تقرر انطلاقها تزامنا مع بداية العام الجديد، وتنطلق على مسرح مدينة سنبل بداية من 2 و3 يناير الجاري فى تمام الساعة السابعة مساء.

وتندرج المسرحية تحت تصنيف العروض الكوميدية الغنائية، وهي من أشعار وأغاني عبد الله حسن، وتلحين وتوزيع  شريف حمدان. 

وتشارك  الفنانة ميرنا وليد من خلال مسرحية "فارس يكشف المستور" مع الفنان محمد صبحي للمرة الأولى في عمل مسرحي. 

وتأتي فئات أسعار تذاكر مسرحية محمد صبحي الجديدة من الأدنى إلى الأعلى من حيث الفئة كالآتي: الأخيرة بــ 200 جنيه، تليها 300 جنيه، ثم 500 جنيه. 

فيما تأتي الفئات الأعلى بــ700 جنيه، 1000 جنيه، والفئة الأولي  بــ 1200 جنيه. 
 

مسرحيات محمد صبحي

ومن ناحية أخرى عبر الفنان محمد صبحي عن سعادته في وقت سابق بإعادة تقديم عرضه المسرحي "عائلة ونيس" من فريق مسرح إحدى المدارس الكبرى، وذلك على خشبة مسرح مدينة سنبل للثقافة والفنون بمدينة 6 أكتوبر.

وقال محمد صبحي في تصريحات على هامش تقديم العرض: "ببقى سعيد جدا بالمشاريع المسرحية التي تقام في المدارس، الطلبة قدموا العرض وهم بيحبوه ومؤمنين بقضاياه". 

وتابع: "عروض المدارس لابد أن لا تزيد عن ساعة و١٠ دقائق، كما يجب على فرق المسرح بالمدارس تقديم عروض وأعمال الستينيات والسبعينيات ويعيدوا هذه الأعمال من جديد على المسرح". 

وأضاف محمد صبحي: "كنت مرعوب إن المدارس يغزوها التيك توك وكنت مرعوب إن الانحلال والتفاهات يكون لها الريادة في مصر، لا مبقتش الريادة ولا حاجة.. وهناك دول تستغل التفاهة والسخف في فننا وتقدمه للعالم كله". 

عرض عائلة ونيس 

وكان فريق مسرح إحدى المدارس الكبرى قد قدم في وقت سابق  عرض "عائلة ونيس" والمأخوذ عن العرض الشهير للفنان محمد صبحي، كما تم الاحتفاء بصناع العرض بعد تقديمه على خشبة مسرح مدينة سنبل للثقافة والفنون.

 

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