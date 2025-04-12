السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

فيلم عصام عمر وطه دسوقي ضمن أعلى 10 أفلام جنيًا للإيرادات بتاريخ السينما المصرية

عصام عمر وطه دسوقي
عصام عمر وطه دسوقي

استطاع أن يحقق فيلم الكوميديا الشبابي المعنون بـ«سيكو سيكو» نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائى المصري، متصدرا إيرادات البوكس أوفيس الخاص بموسم عيد الفطر 2025.

وحصد فيلم «سيكو سيكو» بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي خلال بمصر فقط إجمالي إيرادات تقدر بـ 91 مليونا و265 ألفا و500 جنيهًا.

وبذلك دخل فيلم عصام عمر وطه دسوقي قائمة أعلى 10 أفلام جنيًا للإيرادات بتاريخ السينما المصرية.

 

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

 

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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