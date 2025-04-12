السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هشام ماجد يستعد للجزء الخامس من مسلسل اللعبة

هشام ماجد
هشام ماجد

يستعد الفنان هشام ماجد لتصوير الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة” نهاية الشهر الجاري بمشاركة  شيكو، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة من العمل.

مسلسل اللعبة 5

وقال معتز التوني خلال حلوله ضيفا على برنامج "كلام في الزحمة" على نجوم إف إم: "في مسلسل (اللعبة) كل الناس كوميديانات من شيكو وهشام ماجد ومي كساب ومحمد ثروت، والممثل خلاص عرف شخصيته ومفاتيحها فبالتالي الموضوع أصبح أسهل في توجيههم".

وتابع: "نصور حاليا الجزء الخامس من العمل والجزء الثالث كان أقل توقعا من الأول والثاني، والناس كانوا غاضبين مننا وبدأنا نفهم الأخطاء التي وقعنا فيها، وقررنا إن كل مهمة في الحلقات تبقى أسرع".

وأضاف التوني: "عندما أقدمنا على عمل الجزء الرابع غيرنا الفكرة وجعلنا دخلة المسلسل مختلفة وأكثر تشويقا، وفي الجزء الخامس جعلنا الموضوع أصعب وسيكون فيه تشويق أكبر، واللي عملنا هذا النجاح هو الجمهور وهما اللي عايزين المسلسل يكمل".

في هذا السياق، تحدث معتز التوني عن الاستعانة ببعض المؤثرين على السوشيال ميديا للتواجد في الأعمال الفنية قائلا: "مش كل الناس على السوشيال ميديا لذيذة وممكن شخص يعمل فيديوهات حلوة جدا ولكن أمام الكاميرا الموضوع مختلف، غير الممثل الدارس وتعلم في المعهد، والوقوف أمام الكاميرا غير الموبايل تماما".

مسلسل "اللعبة"، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربعة أجزاء من العمل حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام ماجد اللعبة اللعبة الجزء الخامس شيكو

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات

ترامب يتهم جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية ضد البيض

أول رد من النصر الليبي على أنباء التفاوض مع شيكابالا

موعد مباراة مصر وأنجولا في ملحق تصفيات كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

أخبار مصر: إنقاذ قرية بالشرقية من حريق مستودع أنابيب، زيزو يقاضي الزمالك، قصة مؤلمة لضحية عقار الإسكندرية، الأرصاد تحذر

منوعات

المزيد

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

البيت الأبيض يضع لوحة أيقونية لترامب بعد نجاته من الاغتيال بدل صورة أوباما (فيديو)

حبس أم بريطانية بسبب إبعاد أطفالها عن استخدام الموبايل

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد ارتفاع التضخم في مارس 2025.. نسب الزيادة في أسعار 8 سلع غذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النحل في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية