أخبار الحوادث اليوم: صفقة حشيش بـ 300 مليون جنيه فى قبضة الشرطة.. تطور جديد بواقعة عامل الدليفري وهبة قطب.. والسجن لـ ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الطفلة كنزي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.



ضبط مسن تحرش بفتاة داخل ميني باص بالوايلي

فى واقعة مؤسفة رصدتها مواقع التواصل الأجتماعى، بشأن مسن تحرش بفتاة داخل مينى باص بمنطقة الوايلى، تمكن رجال الشرطة بالقاهرة، من ضبط المتهم وجارى عرضه على النيابة العامة.

شهدت واقعة شكوى هبة قطب، أستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة من عامل الدليفري الذي تسبب في إتلاف طلبها، تطورًا جديدًا، بعدما قام العامل بتحرير محضر بقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة يتهم فيه الدكتورة بالسب والتشهير ونشر صورته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن لمدة 15 عامًا على ربة منزل وعشيقها، لاتهامهما بقتل الطفلة "كنزي" ابنة المتهمة بعد تعذيبها بمعلقة ساخنة واحتجازها.

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإحالة أوراق المتهم "محمد أ. ج. ع"، 36 عامًا، جامع خردة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل الطفلة "جنى محسن" 8 سنوات، لسرقة قرطها الذهبي بمدينة العاشر من رمضان.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 من قائدي السيارات بمحافظة أسيوط، عقب ظهورهم في مقطع مصوّر وهم يؤدون حركات استعراضية ويقودون برعونة داخل دائرة قسم شرطة أبو تيج، مما عرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.



انتهت نيابة الوايلي من معاينة مسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها “حارس جراج” وإلقاء جثتها في صحراء زهراء المعادي.

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، أولهما إذ قضت في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بنطاق محافظة جنوب سيناء، متورط في محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات.

كان يحلم أن تصبح ابنتاه طبيبتين، ويأتي اليوم الذي يراهما فيه ترتديان البالطو الأبيض، ولكنه استيقظ على كابوس تغيبهما عن المدرسة ورسوبهما في الامتحانات، عندما وصله خطاب من المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.