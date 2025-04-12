السبت 12 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: صفقة حشيش بـ 300 مليون جنيه فى قبضة الشرطة.. تطور جديد بواقعة عامل الدليفري وهبة قطب.. والسجن لـ ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الطفلة كنزي

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.


ضبط مسن تحرش بفتاة داخل ميني باص بالوايلي

فى واقعة مؤسفة رصدتها مواقع التواصل الأجتماعى، بشأن مسن تحرش بفتاة داخل مينى باص بمنطقة الوايلى، تمكن رجال الشرطة بالقاهرة، من ضبط المتهم وجارى عرضه على النيابة العامة.

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

شهدت واقعة شكوى هبة قطب، أستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة من عامل الدليفري الذي تسبب في إتلاف طلبها، تطورًا جديدًا، بعدما قام العامل بتحرير محضر بقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة يتهم فيه الدكتورة بالسب والتشهير ونشر صورته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

السجن 15 عاما لـ ربة منزل وعشيقها قتلا الطفلة كنزي بمعلقة ساخنة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن لمدة 15 عامًا على ربة منزل وعشيقها، لاتهامهما بقتل الطفلة "كنزي" ابنة المتهمة بعد تعذيبها بمعلقة ساخنة واحتجازها.

استدرج الطفلة وكتم أنفاسها لسرقة قرطها، إحالة أوراق جامع خردة للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإحالة أوراق المتهم "محمد أ. ج. ع"، 36 عامًا، جامع خردة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل الطفلة "جنى محسن" 8 سنوات، لسرقة قرطها الذهبي بمدينة العاشر من رمضان.

عرضوا حياة المواطنين للخطر، ضبط 5 سائقين لأدائهم حركات استعراضية بأسيوط

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 من قائدي السيارات بمحافظة أسيوط، عقب ظهورهم في مقطع مصوّر وهم يؤدون حركات استعراضية ويقودون برعونة داخل دائرة قسم شرطة أبو تيج، مما عرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

آثار دماء في كل مكان، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالوايلي


انتهت نيابة الوايلي من معاينة مسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها “حارس جراج” وإلقاء جثتها في صحراء زهراء المعادي.

الدستورية: حق الحاضنة في الاحتفاظ بالمسكن ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، أولهما إذ قضت في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي. 

سقوط أخطر عصابة مخدرات في جنوب سيناء بحوزتها حشيش بـ 300 مليون جنيه

 نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بنطاق محافظة جنوب سيناء، متورط في محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات.

ضرب وتعذيب حتى الموت، كيف انتقم أب من ابنتيه بسبب فصلهما من المدرسة بالساحل؟

كان يحلم أن تصبح ابنتاه طبيبتين، ويأتي اليوم الذي يراهما فيه ترتديان البالطو الأبيض، ولكنه استيقظ على كابوس تغيبهما عن المدرسة ورسوبهما في الامتحانات، عندما وصله خطاب من المدرسة.

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