عرضوا حياة المواطنين للخطر، ضبط 5 سائقين لأدائهم حركات استعراضية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 من قائدي السيارات بمحافظة أسيوط، عقب ظهورهم في مقطع مصوّر وهم يؤدون حركات استعراضية ويقودون برعونة داخل دائرة قسم شرطة أبو تيج، مما عرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

تحريات سريعة وضبط المتهمين في واقعة فيديو أسيوط

عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر خلال احتفال بزفاف..ضبط 5 من قائدي السيارات بأسيوط لأداء حركات استعراضية

وبإجراء الفحص والتحريات، تم تحديد هوية المتورطين وضبطهم مع السيارات المستخدمة في الواقعة، حيث تبين أنهم خمسة أشخاص – أحدهم لا يحمل رخصة قيادة – وجميعهم من المقيمين بمحافظة أسيوط.

اعترافات أثناء الاحتفال بعرس

وأقر المتهمون خلال مواجهتهم بارتكابهم الواقعة، موضحين أنهم كانوا يحتفلون بزفاف أحدهم وأقدموا على هذه التصرفات كجزء من مظاهر الاحتفال.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها، في إطار الحرص على سلامة المواطنين وردع أي سلوكيات متهورة تمثل تهديدًا للأمن العام.

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