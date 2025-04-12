السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

استدرج الطفلة وكتم أنفاسها لسرقة قرطها، إحالة أوراق جامع خردة للمفتي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإحالة أوراق المتهم "محمد أ. ج. ع"، 36 عامًا، جامع خردة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل الطفلة "جنى محسن" 8 سنوات، لسرقة قرطها الذهبي بمدينة العاشر من رمضان.

 

استدرج الطفلة وكتم أنفاسها لسرقة قرطها.. إحالة أوراق جامع خردة للمفتي لقتله "جنى" 

 

وحددت المحكمة، جلسة 15 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، شادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود.

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تعود وقائع القضية رقم 4849 لسنة 2024 جنايات ثالث العاشر من رمضان إلى شهر يوليو الماضي، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفلة جنى إلى مكان بعيد عن أعين المارة وذويها، بقصد سرقتها وقتلها.

وبحسب أمر الإحالة، فقد بيّت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، حيث قام بتكبيلها، وكتم أنفاسها حتى أزهق روحها، ثم سرق قرطها الذهبي وغادر المكان.

وأكدت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد مستخدمًا التحايل والخداع، ليتمكن من تنفيذ جريمتي القتل والسرقة.

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محكمة جنايات الزقازيق الطفلة جنى العاشر من رمضان سرقة قرط ذهبى النيابة العامة

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