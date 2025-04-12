ضبط مسن تحرش بفتاة داخل ميني باص بالوايلي

فى واقعة مؤسفة رصدتها مواقع التواصل الأجتماعى، بشأن مسن تحرش بفتاة داخل مينى باص بمنطقة الوايلى، تمكن رجال الشرطة بالقاهرة، من ضبط المتهم وجارى عرضه على النيابة العامة.

شكوى إحدى الفتيات بقيام مسن بالتحرش بها

تفاصيل الواقعة بدأت برصد أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء الناشرة بقيام مسن بالتحرش بها أثناء إستقلالها مينى باص برفقة والدتها بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.



وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من طالبة، مقيمة بمنطقة مدينة نصر بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة أجرة "مينى باص".

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على مسن تحرش بـ فتاة داخل مينى باص بالوايلى



وعلى الفور تحرك رجال الشرطة، بإجراء التحريات وتحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل 65 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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