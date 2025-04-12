سقوط أخطر عصابة مخدرات في جنوب سيناء بحوزتها حشيش بـ 300 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بنطاق محافظة جنوب سيناء، متورط في محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات.

ضبط المخدرات والإجراءات الأمنية المحكمة

وبتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبدعم من الأجهزة الأمنية المعنية، أكدت التحريات قيام 3 عناصر إجرامية بتشكيل عصابي متخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة لبيعها في السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع تحركات التشكيل العصابي من خلال تنفيذ أكمنة محكمة في مناطق عدة، حيث تم ضبطهم داخل دائرة قسم شرطة رأس سدر في جنوب سيناء، وبحوزتهم 3 طن من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 3 سيارات نقل وسيارة ملاكي كانت تستخدم في عملية التهريب.

قيمة المخدرات المضبوطة

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوالي 300 مليون جنيه تقريبًا، مما يعد ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات في المنطقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات.

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