السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

ضرب وتعذيب حتى الموت، كيف انتقم أب من ابنتيه بسبب فصلهما من المدرسة بالساحل؟

ضرب وتعذيب حتى الموت
ضرب وتعذيب حتى الموت

كان يحلم أن تصبح ابنتاه طبيبتين، ويأتي اليوم الذي يراهما فيه ترتديان البالطو الأبيض، ولكنه استيقظ على كابوس تغيبهما عن المدرسة ورسوبهما في الامتحانات، عندما وصله خطاب من المدرسة.

وقف الأب المكلوم وقد شق الحزن قلبه يحكي تفاصيل ارتكابه جريمة قتل ابنتيه أمام نيابة شمال القاهرة، قائلا: عندما علمت بفصل ابنتي لم أعرف ماذا أفعل، فهرولت إلى غرفتهما وواجهتهما بالخطاب الذي وردني من المدرسة، والذي يفيد بفصلهما بسبب كثرة الغياب عن المدرسة ورسوبهما في امتحانات الميدتيرم. 

لم تنطق الفتاتان، وانهالتا في البكاء، إلا أن الأب حبسهما في غرفة واحدة، وجاء بحبل غليظ وقيدهما ثم علقهما في جنش المروحة، وانهال عليهما ضربا وتعذيبا وحرقا، ثم حلق شعرهما، بحسب ما أكد الأب، متابعا: “كنت بأدبهم وبربيهم علشان الدلع فشلهم، ولكن أغمى عليهما من الضرب”.

جاهدا حاولت إفاقتهما، هكذا تغيرت نبرة الأب أمام جهات التحقيق، وبصوت مرتجف قال: “مكنش مغمى عليهم زي ما كنت فاكر، كانوا ماتوا خلاص، وقف مخي عن التفكير، ملقتش قدامي حل غير إني أوديهم المستشفى وأقول إنهم ماتوا بسبب التهاب رئوي بسبب كورونا”.

وتابع المتهم: مفتش الصحة لما عاين الجثتين لإصدار تصريح الدفن، اكتشف آثار التعذيب والضرب والحرق، وأخطر مفتش الصحة الأجهزة الأمنية.

يذكر أنه فور تلقي قسم شرطة الساحل بلاغا من مفتش الصحة بالواقعة، قام فريق من مباحث القسم بالفحص والتحري وسماع الشهود، وتم التوصل إلى أن والد الفتاتين وراء ارتكاب الواقعة بسبب رسوبهما في المرحلة الثانوية وتدني مستواهما التعليمي، فقام بمعاونة الأم بحبس الفتاتين وعلقهما في مروحة السقف وانهال عليهما ضربا مبرحا.

وأضافت التحقيقات أن الفتاتين لم تتحملا الضرب وخارت قواهما وأصيبتا بهبوط حاد في الدورة الدموية مما أدى إلى الوفاة.

وتبين أن الأم وافقت الأب على ما يفعله وتسترت على جريمته، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثتي المجني عليهما عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

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منطقة الساحل النيابة العامة قسم شرطة الساحل مديرية أمن القاهرة نيابة شمال القاهرة

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