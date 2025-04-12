السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 15 عاما لـ ربة منزل وعشيقها قتلا الطفلة كنزي بمعلقة ساخنة في الشرقية

السجن 15 عاما لـ
السجن 15 عاما لـ ربة منزل وعشيقها قتلا الطفلة "كنزي" بمعلقة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن لمدة 15 عامًا على ربة منزل وعشيقها، لاتهامهما بقتل الطفلة "كنزي" ابنة المتهمة بعد تعذيبها بمعلقة ساخنة واحتجازها.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، خالد عزت عودة، ومحمد حسين عامر، وسكرتارية محمد فاروق.

الأم وعشيقها عذبا الطفلة حتى الموت

 

تعود تفاصيل القضية فى نهاية عام 2024، عندما أحالت النيابة العامةالمتهمين:"أحمد ع. م. ع" 21 عامًا - فكهاني، "ريهان ت. م. ت" 40 عامًا - ربة منزل؛وذلك على خلفية اتهامهما بقتل الطفلة "كنزي" (ابنة المتهمة الثانية)، بعد احتجازها وتعذيبها بمعلقة ساخنة في مسكن بمركز الزقازيق.

 

عرضوا حياة المواطنين للخطر، ضبط 5 سائقين لأدائهم حركات استعراضية بأسيوط

ضبط عنصر إجرامي للاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بالبحيرة


وذكر أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبا الجريمة عن عمد مع سبق الإصرار، حيث عقدا العزم على قتل الطفلة، وانهالا على رأسها بأداة حادة (ملعقة معدنية ساخنة) متسببين في إصابات بالغة أودت بحياتها، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

وأظهرت التحقيقات أن الطفلة تعرضت للتعذيب والاحتجاز لفترة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز الزقازيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطفلة كنزي الشرقية محكمة جنايات الزقازيق النيابة العامة مديرية امن الشرقية

مواد متعلقة

عرضوا حياة المواطنين للخطر، ضبط 5 سائقين لأدائهم حركات استعراضية بأسيوط

ضبط عنصر إجرامي للاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بالبحيرة

الداخلية توجه ضربة قوية لتجار العملة وتضبط 6 ملايين جنيه

ضبط ورشة لصنيع السلاح فى سوهاج

سقوط أخطر عصابة مخدرات في جنوب سيناء بحوزتها حشيش بـ 300 مليون جنيه

ضبط 24 طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

ضبط عامل يدير مخزنا غير مرخص لبيع الأدوية المهربة في الوايلي

ضبط شخصين بالقاهرة لتصنيعهما أدوية مغشوشة والترويج لها على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

شاهد لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أول ظهور لنائب محافظ سوهاج بعد مشاجرته مع السكرتير العام (صور)

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

أشرف بن شرقي يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

منوعات

المزيد

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

المزيد

خدمات

المزيد

22 جنيها سعر كيلو الأرز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمة صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان وأحكام خاصة بالمرأة

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية