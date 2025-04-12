السجن 15 عاما لـ ربة منزل وعشيقها قتلا الطفلة كنزي بمعلقة ساخنة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن لمدة 15 عامًا على ربة منزل وعشيقها، لاتهامهما بقتل الطفلة "كنزي" ابنة المتهمة بعد تعذيبها بمعلقة ساخنة واحتجازها.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، خالد عزت عودة، ومحمد حسين عامر، وسكرتارية محمد فاروق.

الأم وعشيقها عذبا الطفلة حتى الموت

تعود تفاصيل القضية فى نهاية عام 2024، عندما أحالت النيابة العامةالمتهمين:"أحمد ع. م. ع" 21 عامًا - فكهاني، "ريهان ت. م. ت" 40 عامًا - ربة منزل؛وذلك على خلفية اتهامهما بقتل الطفلة "كنزي" (ابنة المتهمة الثانية)، بعد احتجازها وتعذيبها بمعلقة ساخنة في مسكن بمركز الزقازيق.



وذكر أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبا الجريمة عن عمد مع سبق الإصرار، حيث عقدا العزم على قتل الطفلة، وانهالا على رأسها بأداة حادة (ملعقة معدنية ساخنة) متسببين في إصابات بالغة أودت بحياتها، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

وأظهرت التحقيقات أن الطفلة تعرضت للتعذيب والاحتجاز لفترة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز الزقازيق.

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