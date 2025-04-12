إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

شهدت واقعة شكوى هبة قطب، أستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة من عامل الدليفري الذي تسبب في إتلاف طلبها، تطورًا جديدًا، بعدما قام العامل بتحرير محضر بقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة يتهم فيه الدكتورة بالسب والتشهير ونشر صورته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عامل دليفري يحرر محضرًا ضد هبة قطب بتهمة السب والتشهير عبر مواقع التواصل

وجاء في بلاغ العامل إن الدكتورة نشرت صورته عبر صفحتها الشخصية بعد الواقعة، مما تسبب له في أضرار نفسية واجتماعية، على حد قوله، خاصة بعد تداول المنشور على نطاق واسع.



وفاة والد المتهم بأزمة قلبية

وفي سياق متصل، توفي والد المتهم "محمد. س"، سائق أوبر، عقب تداول الواقعة عبر مواقع التواصل، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ما أضاف بُعدًا إنسانيًا مؤلمًا للقضية.

واقعة "إتلاف الأوردر".. تطورات جديدة فى قصة هبة قطب وعامل دليفرى

وكانت الدكتورة هبة قطب قد نشرت تفاصيل الواقعة، متهمة السائق بسرقة وإتلاف الأوردر، إلى جانب حظرها من التطبيق، مما حال دون الوصول إليه لاحقًا.

وتجري حاليًا الجهات المختصة تحقيقاتها في المحضر المقدم، بالتوازي مع رصد وتوثيق ما تم نشره على مواقع التواصل، في انتظار نتائج الفحص الفني لمحتوى الصفحات الإلكترونية.

وقال محمد عامل الدليفري، إن والده توفى بذبحة صدرية حزنًا على ما حدث لي من اتهام الدكتورة هبة قطب بسرقة الحلويات.

وتوفي والد عامل الدليفري الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لأزمة نفسية حادة، نتيجة ما تعرض له نجله عقب نشر هبة قطب، بسبب واقعة تفيد فيه بأنها طلبت خدمة "أوبر سكوتر" لتوصيل طرد مهم إلى منطقة التجمع.

وقالت هبة قطب في منشور لها، إن السائق، ويدعى محمد، أخبرها أثناء الرحلة أن الطرد سقط منه على الطريق الدائري وتم دهسه بواسطة السيارات، وبعدها طلبت منه إتمام التوصيل، إلا أنه رفض، ثم أنهى الرحلة من جانبه وتم خصم المبلغ من حسابها، بل وقام بحظرها على الفور.

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