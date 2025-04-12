محافظ الشرقية يوجه بضخ 1000أسطوانة بوتاجاز لعزبة عبد العاطي الأشقر

قام وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، والمهندس طلعت رشدي مدير إدارة تموين منيا القمح محافظة الشرقية، بتوفير إسطوانات الغاز لأهالي منطقة عزبة عبدالعاطى، وتم ضخ وتوزيع 1000 أسطوانة غاز من شركة بوتاجاسكو لسد إحتياجات أهالي العزبة والقرى المجاورة.

كما شدد وكيل وزارة التموين على مسؤولي مستودع الغاز بقرية تلبانة والذي يبعد نحو 2 كم عن المستودع المتضرر بتوزيع حصة مستودع عزبة عبد العاطي الأشقر من خلاله لحين إعادة تشغيله مرة أخرى لتغطية احتياجات الأهالي.

و فور وصول بلاغ الي غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة بالأمس، والذى يفيد بنشوب حريق بمستودع لاسطوانات الغاز بعزبة عبد العاطي الأشقر التابعة لقرية بيشة عامر بمركز منيا القمح تم وصول عربات الإطفاء..

الدفع ب11 سيارة إسعاف

وعلي الفور، وجه محافظ الشرقية بسرعة التعامل مع البلاغ، وتم الدفع بـ11 سيارة إطفاء و7 سيارات إسعاف، حيث أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص،فتم نقل حالتين لمستشفى بلبيس لتلقي العلاج من الاختناق، بينما نُقلت الحالة الثالثة لمستشفى الزقازيق العام، وتم خروج جميع الحالات بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، وتم السيطرة الكاملة علي الحريق.

المهندس محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد وجه، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، بتوفير كميات كافية من أسطوانات الغاز لأهالي منطقة عزبة عبدالعاطى، لضمان عدم تأثرهم جراء الحادث وسد احتياجاتهم اليومية حيث كان قد شب حريق فى مخزن الغاز بالعزية

تداعيات الحريق الذى وقع مساء أمس

وذلك في استجابة سريعة من المحافظ لتداعيات الحريق الذي وقع مساء أمس بمستودع أسطوانات الغاز بعزبة عبد العاطي الأشقر التابعة لقرية بيشة عامر بمركز منيا القمح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.