أول تحرك من تموين الشرقية بعد تحريك أسعار الوقود (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، حملات ميدانية مكثفة على محطات تموين السيارات بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة توافر الوقود وضمان انتظام العمل داخل المحطات، مع إجراء الجرد اللازم للتأكد من الكميات المعروضة وعدم وجود أي تكدسات أو ازدحام بين المواطنين.

التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة

وأكد عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن غرف العمليات بالمديرية، سواء الرئيسية أو التابعة للإدارات التموينية، لم تتلقَ أي شكاوى أو بلاغات منذ بدء تطبيق الأسعار الجديدة، مشيرًا إلى التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة واستمرار ضخ الكميات المطلوبة دون تأخير.

التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة،فيتو

التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة،فيتو1

التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة،فيتو2

وأوضح عوض الله أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، لضبط السوق وضمان استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، في إطار توجيهات وزارة التموين بالحفاظ على انتظام منظومة توزيع المواد البترولية.

محطات الوقود تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

زيادة أسعار البنزين والسولار، أخطرت وزارة البترول محطات الوقود صباح اليوم الجمعة بالأسعار الجديدة التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة،فيتو3

وشهدت محطات الوقود صباح اليوم ازدحاما شديدا من السيارات، وذلك بعد اعتماد البترول رسميا الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بكافة مشتقاته اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:

التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة،فيتو4

بنزين 95: 19 جنيها لتر

بنزين 92: 17.25 جنيه لتر

بنزين 80: 15.75 جنيه لتر

السولار: 15.5 جنيه لتر

والكيروسين: 15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه/طن

وأسطوانة البوتاجاز المنزلي: 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز: 400 جنيه

وطن الغاز الصب: 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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