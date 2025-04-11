الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول تحرك من تموين الشرقية بعد تحريك أسعار الوقود (صور)

حملات على محطات الوقود
حملات على محطات الوقود في الشرقية،فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، حملات ميدانية مكثفة على محطات تموين السيارات بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة توافر الوقود وضمان انتظام العمل داخل المحطات، مع إجراء الجرد اللازم للتأكد من الكميات المعروضة وعدم وجود أي تكدسات أو ازدحام بين المواطنين.

بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة 

وأكد عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن غرف العمليات بالمديرية، سواء الرئيسية أو التابعة للإدارات التموينية، لم تتلقَ أي شكاوى أو بلاغات منذ بدء تطبيق الأسعار الجديدة، مشيرًا إلى التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة واستمرار ضخ الكميات المطلوبة دون تأخير.

<span style=
التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة،فيتو
<span style=
التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة،فيتو1
<span style=
التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة،فيتو2

وأوضح عوض الله أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، لضبط السوق وضمان استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، في إطار توجيهات وزارة التموين بالحفاظ على انتظام منظومة توزيع المواد البترولية.

محطات الوقود تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

زيادة أسعار البنزين والسولار، أخطرت وزارة البترول محطات الوقود صباح اليوم الجمعة بالأسعار الجديدة التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

<span style=
التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة،فيتو3

وشهدت محطات الوقود صباح اليوم ازدحاما شديدا من السيارات، وذلك بعد اعتماد البترول رسميا الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بكافة مشتقاته اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق  11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:

<span style=
التزام محطات الوقود الكامل بالأسعار المُقررة،فيتو4

بنزين 95: 19 جنيها لتر 
بنزين 92:  17.25 جنيه لتر 
بنزين 80: 15.75 جنيه لتر 
السولار: 15.5 جنيه لتر
والكيروسين: 15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه/طن
وأسطوانة البوتاجاز المنزلي: 12.5 كجم 200 جنيه  
وأسطوانة البوتاجاز: 400 جنيه 
وطن الغاز الصب: 16000 جنيه 
والغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية 
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحريك اسعار البنزين اسعارالوقود اليوم وزارة البترول أسعار السولار والبنزين اليوم أسعار أنبوبة البوتاجاز اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

طب أسنان القناة تنظم المؤتمر البيئي الأول وملتقى التوظيف الثاني (صور)

الضرائب: 20 يومًا على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد

محافظ الإسكندرية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل

أول تعليق من محمد صلاح بعد تجديد تعاقده مع ليفربول

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

محافظ المنوفية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار

الأكثر قراءة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية