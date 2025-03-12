بيطري الشرقية: تحصين 84 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بالمديرية قامت خلال شهر مارس ٢٠٢٥ م بتحصين ٤٤ ألفا و٨٥2 طائرا بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و ٣٨ ألفا و٨١٠ طيور ضد الأمراض الوبائية الأخرى

تحصين 84 ألف طائر ضد انفلونزا الطيور

وذلك بإجمالي تحصين ( 84 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ١٨٢٥ منزلا بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن فى ٦٧ مزرعة.

أخذ مسحات للفحص

حيث تم خلالها أخذ مسحات للفحص بـ ٣٩٥ مسحة لإجمالي عدد طيور ٣٦٤ ألفا و١١٤ طائرا بالإضافة إلى استخراج ٤١٤ تصريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (١٩) مزرعة سمكية، وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

التنسيق مع الجهات الحكومية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم (٣٢٥) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية.

اللقاءات الارشادية والتوعوية

بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة البالغة ٤٦٦ لقاء إرشاديا مباشرا مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و٦٣ لقاء مكتبيا للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

المهندس محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي.

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