بيطري الشرقية يُنظم قافلة مجانية بقرية سلمنت

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قيام المديرية بالاشتراك مع المجتمع المدنى بتنظيم قافلة طبية بيطرية علاجية مجانية بقرية سلمنت التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق.

إجراء المسح التناسلي والرعاية التناسلية

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" حيث تم فحص وعلاج (٤١٥) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والتنفسية ، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ( ٣٨٥) رأس ماشـية ورش (٢٠٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية.

التجريع والتسجيل والترقيم

كما تم التجريع ضد الطفيليات الداخلية لـ (٨٠٠) رأس، فضلًا عن ترقيم وتسجيل (٤٠) رأس ماشية وعلاج أمراض جلدية لـ (٤٢٠) رأس وإجراء جراحه لـ (١٠) حالات وعلاج (١٣٥٠) طائر وتحصين انفلونزا الطيور لـ (١٠٠٠) طائر وتحصين(٥٠) رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وتحصين (٦) حيوانات أليفه.

ندوة ولقاءات لنشر الوعى البيطرى

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

محافظ الشرقية

وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بضرورة الإستفادة من تلك القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى.

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