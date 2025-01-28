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بيطرى الشرقية: ضبط 1750 عبوة دواء مجهول المصدر في فاقوس

ضبط 1750 عبوة دواء
ضبط 1750 عبوة دواء مجهول المصدر بفاقوس

 شنت مديرية الطب البيطري بـ محافظة الشرقية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة فاقوس، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

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ضبط 1750 عبوة دواء بيطرى مجهول المصدر

 وقال اللواء دكتور إبراهيم متولي  مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (١٧٥٠) عبوة لـ (٣٤) صنف دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر، حيث تم المرور على مركزين لبيع أدوية غير مرخصة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية 

 وشدد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها.  

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