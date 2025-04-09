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تموين الشرقية: ضبط مياه غازية ومعدنية وزيت طعام مجهول بالعاشر

ضبط مياه غازية ومعدنية
ضبط مياه غازية ومعدنية وزيت طعام مجهول بالعاشر

شَن قطاع تموين جنوب محافظة الشرقية حملة تموينية برئاسة المهندس عاطف عراقي ومصطفى بيومى المفتش بالقطاع ، للمرور بدائرة مدينة العاشر من رمضان على المحال التجارية والمخابز، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر جنح بالعاشر من رمضان 

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ضبط ستة آلاف عبوة مياة معدنية 

من تلك الضبطيات ضبط 9 طن مخللات بمخزن بمدينة العاشر بدون بيانات وتم تحرير محضر برقم 3125 جنح العاشر ضد صاحب المخزن.وضبط 6000 عبوة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل هايبر وتم تحرير محضر برقم 3126 جنح العاشر بالاضافة الى ضبط 2400 عبوة مياه غازية مشروب أطفال داخل محل بالعاشر مجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 3127 جنح العاشر.

 

300 لتر زيت طعام 

وكذلك تم ضبط 300 لتر زيت طعام وتم تحرير محضر برقم 3128 جنح العاشر ضد صاحب المخزن وكذا ضبط 14 مخالفة تموينية ضد المخابز بلدية لنقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات  

المهندس عبدالكريم عوض الله 

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة 

تموين الشرقية: ضبط 7 طن دهانات مجهولة المصدر بالعاشر

الالتزام بالاشتراطات التموينية 

وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك طبقا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

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محافظة الشرقية قطاع جنوب الشرقية حملة تموينية المهندس عاطف عراقى مصطفى بيومى المفتش بالقطاع المرور بدائرة المدينة مدينة العاشر من رمضان

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