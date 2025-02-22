السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطري الشرقية: تحصين 208 آلاف ماشية ضد مرض الجلد العقدي والجدري

تحصين 208 ألف ماشية
تحصين 208 ألف ماشية ضد مرض الجلد العقدى والجدرى

 قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية  عن طريق 180لجنة خلال الأسبوع الثالث من حملتها بتحصين208ألف  رأس ماشية مابين تحصين 111ألفا و690 جرعة تحصين للوقاية من مرض الجلد العقدى و99ألفا و935جرعة تحصين للوقاية من مرض جدرى الأغنام.

بيطري الشرقية ينظم احتفالية لتكريم أكفأ وحدة بيطرية لعام 2024

 

أكد ذلك  اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري  بمحافظة الشرقية  وهو ماتم خلال أعمال  الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام والماعز

وأشار مدير المديرية الى أن حملات المديرية والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة حيث تم ترقيم وتسجيل ( ٤٠٨٠) رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام. 

كماتم عقد (١٢٤٣) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة. 

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والنهوض بها و توفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي. 

بيطري الشرقية: إجراء مسح تناسلي وتلقيح اصطناعي لـ 8 آلاف رأس ماشية

وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الطب البيطرى محافظة الشرقية 180لجنة خلال اسبوع الاسبوع الثالت تحصين 208 الف راس تحصين 111الف للوقاية من الجلد العقدى تحصين للوقايية من مدرض الجدرى

مواد متعلقة

بيطري الشرقية: إجراء مسح تناسلي وتلقيح اصطناعي لـ 8 آلاف رأس ماشية

بيطري الشرقية ينظم احتفالية لتكريم أكفأ وحدة بيطرية لعام 2024

بيطرى الشرقية: ضبط 1750 عبوة دواء مجهول المصدر في فاقوس

بيطري الشرقية: فحص 4 آلاف رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

رسالة مرتضى منصور لـ محمود الخطيب قبل القمة 129(فيديو)

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

بعد إنكاره لقاء وزير الخزانة الأمريكي وزيلينسكي، مستشار باليونسيف يكشف مرضا يصيب ترامب

تغريم الإعلامي إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

حضور جماهيري قوي في مدرجات التالتة شمال قبل ساعات من قمة الأهلي والزمالك (صور)

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

أسير إسرائيلي يقبل رأس قسامي يثير الجدل، والنشطاء: مشهد تاريخي يصيب نتنياهو بالجلطة (فيديو)

منوعات

المزيد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الأولى بالإمامة في صلاة التراويح الأجمل صوتا أم الأجود قراءة

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ الشهر الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية