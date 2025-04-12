السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف بن شرقي يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

الأهلي، أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء لمواجهة نظيره بيراميدز  في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

 

May be an image of ‎1 person, playing football and ‎text that says '‎تشكيل تشكیلبسر المباراة @GL احلال ငိ الشناوي هاني ربيعة داري يحيي مروان أكرم إمام الشحات بن شرقي وسام الأهلي بيراميدز FABMIER e fs.an HELIX ALMARASE OGLC PROMETEON ЛAAm JETOUR Future Drive‎'‎‎

 

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

عمر كمال عبدالواحد وعلي معلول ومصطفى العش وكريم وليد نيدفيد وخالد عبدالفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد. 

يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت بقمة مباريات الجولة الثانية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز الأهلي كولر مارسيل كولر الدوري الممتاز

مواد متعلقة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2025

كولر لا يعرف الخسارة.. أرقام السويسري أمام يورتشيتش قبل صدام الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

شاهد لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أول ظهور لنائب محافظ سوهاج بعد مشاجرته مع السكرتير العام (صور)

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

أشرف بن شرقي يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

المزيد

خدمات

المزيد

22 جنيها سعر كيلو الأرز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمة صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان وأحكام خاصة بالمرأة

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية