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رياضة

الأهلي كعبه عالي على بيراميدز في جميع المسابقات

الاهلي وبيراميدز،
الاهلي وبيراميدز، فيتو

الأهلي ضد بيراميدز، تشهد الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري قمة مرتقبة بين الأهلي نظيره بيراميدز، غدا السبت، من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.  

تعد مواجهة غدا السبت ال 18 بتاريخ لقاءات الفريقين حيث سبق والتقيا في 17 مناسبة سابقة.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في جميع المسابقات

التقى الأهلي مع بيراميدز في 17 مباراة سابقة بجميع المسابقات.

ونجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في 8 مباريات بينما فاز بيراميدز 5 مرات وتعادل الفريقان في 4 لقاءات فقط. 

مواجهات الاهلي وبيراميدز بالدوري 

ويتفوق الأهلي على بيراميدز في تاريخ مواجهتهما ببطولة الدوري، حيث التقيا في 13 مباراة، فاز بيراميدز 4 مرات وفاز المارد الأحمر 5 مرات وتعادلا 4 مرات.

مواجهات الاهلي وبيراميدز في كأس مصر 

وفي كأس مصر وكأس السوبر واجه الأهلي نظيره بيراميدز 4 مرات في البطولتين فاز الاحمر في 3 مرات وفاز السماوي مرة واحدة.

مواجهات الفريقين بالمسمي القديم 

وتواجه الفريقين بالمسمي القديم لنادي بيراميدز وهو الأسيوطي قبل نقل ملكيته 4 مرات في الدوري وفاز الاحمر 3 مرات وتعادلا مرة واحدة 

بينما فاز الأسيوطي على الأحمر في كأس مصر مرة وحيدة.

وتأسس نادي بيراميدز عام 2008 تحت اسم "الأسيوطي سبورت"، قبل أن يُغيّر اسمه عام 2018 إلى بيراميدز، ليُصبح أحد أندية الدوري المصري الممتاز.
وأصبح نادي بيراميدز منافسًا قويًا لكلًا من الأهلي والزمالك منذ حينها، ليكمل ضلع مثلث كبار الدوري المصري في السنوات الأخيرة
 وجاءت نتائج لقاءات الأهلي وبيراميدز كالتالي:

بيراميدز - الأهلي 2ـ1
الأهلي - بيراميدز 0ـ1
الأهلي - بيراميدز 0ـ1
بيراميدز - الأهلي 1ـ2
الأهلي - بيراميدز 0-0
بيراميدز - الأهلي 0-0
الأهلي - بيراميدز 2-2
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
الأهلي - بيراميدز 2ـ1
بيراميدز - الأهلي 2ـ0
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
الأهلي- بيراميدز 2ـ1
الأهلي -بيراميدز1ـ0
بيراميدز- الأهلي 3ـ0

الأهلي ـ بيراميدز 3ـ2

بيراميدز ـ الأهلي 0ـ1

الاهلي - بيراميدز 2-2

 

موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز غدا  السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز


 ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة. 

وتأتي القمة المرتقبة بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلي ضد صن داونز، فيما يصطدم بيراميدز بأورلاندو بايرتس.

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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