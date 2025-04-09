مصرع شاب على يد نجل صديقه بسبب الـ"فيسبوك" في بني سويف

لقي شاب مصرعه، أمس الثلاثاء، على يد نجل صديقه، بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين نتيجة خلافات تطورت من تراشق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بلاغ مصرع شاب ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوصول شاب يُدعى أحمد.ع إلى مستشفى ناصر المركزي جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في منطقة الصدر.

مصرع شاب بسبب فيسبوك

وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز ناصر ببني سويف، أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اندلعت بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات عبر "فيسبوك"، ما دفع نجل الصديق، ويدعى “يوسف.ع”، ويعمل بورشة كاوتشوك، إلى التدخل، حيث طعن المجني عليه بمقص كان بحوزته، ما تسبب في إصابته القاتلة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

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