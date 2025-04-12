السبت 12 أبريل 2025
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انطلاق مبادرة "الإسعافات الأولية للجميع" لتوعية طلاب المدارس في الإسكندرية

مبادرة الإسعافات
مبادرة "الإسعافات الأولية للجميع"

أطلق المركز الأفريقى سلسلة من المؤتمرات التوعوية المميزة بعدة مدارس، وذلك ضمن مبادرة الإسعافات الأولية للجميع- First Aid For All"

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يأتى ذلك في إطار حرص المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بقيادة الدكتورة "ميرفت السيد" على نشر الوعى الصحى وتعزيز مهارات إنقاذ الحياة لدى الأجيال.

وكانت البداية مع مدرسة " اليكس لايف لغات" بقيادة  "محمد سعيد" و "شهيرة محمد"، لتشمل ورشا تفاعلية ومحاكى لعدد من المواقف الطارئة قدمها فريق طبى متخصص بأسلوب بسيط.

حيث ألقت المحاضرات الدكتورة "ميرفت السيد" مدير المركز الأفريقي والمشرف العام على مستشفيات الأمانة بالاسكندرية واستشارى طب الطوارئ والإصابات واستشاري صحة المناطق الحارة واخصائى جودة الرعاية الصحية وأخصائي السلامة والصحة المهنية وايضا الدكتورة "سهام دياب" مدير إدارة تدريب معاونة الأطباء بالمركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة

حيث تم إلقاء الضوء علي أهم النقاط للإسعافات الأولية من حيث أهميه توافر حقيبة إسعافات أولية في المنزل وجميع المؤسسات للتصرف في حالات الإصابات مع  توضيح اهم محتوياتها، واكدت على البعد تماما عن المعتقدات الخاطئة التى تضر المصاب مثل وضع البن لعلاج الجروح وووضع معجون الاسنان على الحروق

واوضحت "د.ميرفت السيد" ان الشخص الذي يقدم الإسعافات الأولية شخص عادي لكنه حصد معلومات تمكنه من إنقاذ حياة إنسان، وقد يكون أي شخص منا هو المسعف لموقف طارئ في البيت أو الشارع أو المدرسه لشخص عزيز علينا، ولذلك من الضرورة تعلم الإسعافات الأولية ونشر هذا الوعي

الهدف الرئيسى: أن نمنح كل طالب المهارات والمعرفة التي قد تُحدث فرقًا في لحظة حرجة، سواء في المنزل، أو المدرسة، أو في الشارع وشعار المبادرة: “تعلّم – علّم غيرك – معًا لإنقاذ حياة”

شمل المؤتمر المحاضرات النظرية،تعريف وأهمية والمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية،أهمية وجود حقيبة إسعافات في كل بيت ومدرسة ومحتوياتها، وشرح مبسّط لكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والجروح، الحروق، النزيف، الكسور.
 التسمم الغذائي، الإغماء، والاختناقو الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وتصحيح مفاهيم خاطئة شائعة في التعامل مع الحوادث والتدريب العملي وكيفية تثبيت الكسور وعمل الجبائر وتدريب عملي على الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام نماذج محاكاة.

وتم توزيع المادة العلمية والإصدار الرابع لكتيبة الاسعافات الاولية للجميع وتوزيع المطويات على جميع الطلاب..

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المركز الافريقي صحة المرأة ميرفت السيد

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