مرافعة النيابة في قضية طفلة العاشر من رمضان تبكي الحاضرين في قاعة المحكمة

اهتزت قاعة محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم العاشر من رمضان محافظة الشرقية لمرافعة وكيل النيابة في مرافعته في قضية الطفلة روناء ووصف ما حدث لها بأنه “الجريمة في أقبح صورها وتبتلع كل معاني السمو والعلياء وكأنما الدنيا خلت من أمن وأمان والعجب كل العجب أن ما حدث وقع في شهر رمضان المبارك، فالماثل أمامنا البالية تجرد من كل ما عرفته الإنسانية”.

وأضاف في مرافعته: "قلما أن تعرف رجلا كهذا في بلادة إحساسه وقساوة قلبه وإصراره على طريق الخسة والرذيلة وكلما طالعت أوراق القضية تمثلت أمامي صورة الطفلة روناء تلك الملاك الصغير والتي هي ضحيتنا اليوم فهي طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لم يكن لها من ذنب ولا حول ولا قوة ولم تر دماء قط فكانت أول قطرة دماء تراها هى دماء شرفها الطاهر وعاشت تجربة قاسية أنأى عن بناتنا وأبنائنا أن يشهدها".

النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصي العقوبة على المتهم

واختتم مرافعته قائلا:" أطالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم وهي المؤبد".

وتسببت المرافعة في انهمار دموع أسرة الطفلة المجني عليها وبعض الحضور في الجلسة.

جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض الطفلة روناء

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان وسط تشديدات امنية بمحيط المحكمة.

ضبط عاطل هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالعاشر من رمضان

وتعود أحداث القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لعام 2025 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 6 مارس من ذات العام عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق المتهم"خيري. ص.ع.م"34عاما مقيم مدينة العاشر من رمضان إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا.لاتهامه فى في واقعة التعدي على الطفلة " روناء.ع " البالغة من العمر 8 سنوات بمدينة العاشر من رمضان داخل دورة مياه عمومية في الحي العاشر.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمود الشاهد رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، صحة الواقعة وأن المتهم استغل وجود الطفلة بمفردها لقضاء حاجتها داخل دورة مياه عمومية فى الحي العاشر أثناء تواجدها مع والدتها التى تعمل بائعة فى السوق وقام بالدلوف خلفها وغلق الباب عليها وشل مقاومتها بالتهديد ومنعها من الاستغاثة متعديا عليها محدثا ما بها من إصابات وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة هرعوا إلى المكان، وتمكنوا من ضبطه والاعتداء عليه قبل تسليمه للشرطة، اعترف المتهم بجريمته.

فيما استمعت النيابة إلى شهادات الشهود الذين أكدوا صحة الواقعة وكما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة وأخطرت نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسي للمجني عليها إجراءات قانونية صارمة.

أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وقد أسند أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمتهم ارتكابه واقعة التعدى على الطفلة وتعرضها لإصابة بالغة ونزيف حاد نتيجة الاعتداء طبقا لما ورد بتقرير الطب الشرعي وتم إحالته محبوسا الي محكمة جنايات الزقازيق.

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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