مشروبات تحسّن بشرتك من الداخل وتعزز الترطيب وصفاء البشرة

مشروبات تحسن بشرتك، البشرة الصحية ليست فقط نتيجة للعناية الخارجية بالكريمات والمستحضرات، بل تنبع في المقام الأول من الداخل، من التغذية الجيدة والترطيب الكافي. فالجسم الذي يحصل على حاجته من العناصر الغذائية والماء يظهر ذلك على بشرته، حيث تبدو أكثر نضارة ونعومة وخالية من الشوائب.



أهمية الترطيب الداخلي للبشرة



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الاهتمام بالبشرة لا يقتصر على الخارج، بل يبدأ من الداخل أولًا. وهناك مشروبات طبيعية غنية بالعناصر المفيدة، التي من شأنها أن يتحدث فرقًا واضحًا في صحة الجلد ومرونته ونضارته.



وأضافت الدكتورة مروة، أن الترطيب الداخلي هو الأساس الذي تُبنى عليه صحة الجلد، فعندما يحصل الجسم على كميات كافية من السوائل، تعمل خلايا البشرة بشكل أفضل، وتقل فرص ظهور الجفاف والتشققات والبهتان.



كما أن الماء يلعب دورًا أساسيًا في التخلص من السموم التي تضر بالبشرة وتؤدي إلى ظهور الحبوب والالتهابات.



لذا، فإن شرب المشروبات المفيدة للبشرة لا يغني فقط عن العناية الخارجية، بل يعتبر داعمًا قويًا لها.



أهم المشروبات التي تحسّن البشرة من الداخل

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، مجموعة من المشروبات الطبيعية التي ثبت أنها تلعب دورًا مهمًا في تحسين البشرة من الداخل، وتعزز من ترطيبها وصفائها، وتمنحها مظهرًا مشرقًا وصحيًا.



مشروبات صحية للبشرة



1. الماء: حجر الأساس لبشرة نضرة

لا يمكن الحديث عن ترطيب البشرة دون ذكر الماء، فهو العنصر الأول والأهم في هذا الجانب. شرب كميات كافية من الماء يوميًا (ما بين 1.5 إلى 2.5 لتر حسب النشاط البدني وحرارة الجو) يساعد في الحفاظ على ليونة البشرة وتقليل ظهور الخطوط الرفيعة. كما يعمل على تحسين الدورة الدموية التي بدورها تُغذي الجلد وتمنحه إشراقًا طبيعيًا.

2. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند يُعتبر من أفضل المشروبات الطبيعية لترطيب الجسم والبشرة. يحتوي على إلكتروليتات طبيعية ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعله مشروبًا مثاليًا لتعويض السوائل المفقودة، خصوصًا في الأيام الحارة. كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في محاربة الشوارد الحرة التي تسرّع من شيخوخة البشرة.

3. مشروب الخيار والنعناع

يتميز الخيار بنسبة عالية من الماء ومركبات السيليكا التي تُساهم في ترميم أنسجة الجلد وتحسين مرونته. وعند خلطه مع النعناع الطازج، يصبح مشروبًا منعشًا يساعد على تهدئة التهابات البشرة، ويعزز من صفائها. يُفضّل نقع شرائح الخيار وأوراق النعناع في ماء بارد لبضع ساعات قبل تناوله.

4. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، خاصة مركبات البوليفينول، التي تعمل على تقليل الالتهابات، وتحارب التجاعيد، وتساعد في تنظيف الجسم من السموم. كما أظهرت بعض الدراسات أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل إنتاج الزيوت الزائدة في البشرة، ما يجعله مثاليًا لأصحاب البشرة الدهنية أو المعرضة للحبوب.

5. عصير الجزر

الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A على شكل بيتا كاروتين، الذي يُعتبر من الفيتامينات المهمة لصحة الجلد. يعمل هذا الفيتامين على تجديد خلايا البشرة وتقوية حاجز الحماية الطبيعي ضد العوامل الخارجية. كما أن تناوله بانتظام يضفي لونًا صحيًا على البشرة.

6. مشروب الكركم بالحليب أو "الحليب الذهبي"

الكركم يحتوي على مادة الكركومين المضادة للالتهابات والتي تساعد في تقليل التورم وتهيج الجلد. وعند خلطه مع الحليب (خصوصًا الحليب النباتي كحليب اللوز أو جوز الهند)، يصبح مشروبًا ممتازًا لصحة البشرة، خاصة عند تناوله ليلًا. يُفضل تحليته بالعسل الطبيعي للحصول على مزيد من الفوائد.

7. مشروب الليمون الدافئ بالعسل

الليمون غني بفيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة ومظهرها الشاب. أما العسل، فيعتبر مضادًا للبكتيريا ومهدئًا طبيعيًا. هذا المشروب يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي، ما ينعكس مباشرة على صفاء البشرة.

8. عصير الرمان

الرمان من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين ملمس الجلد وتفتيح لونه. كما تشير بعض الأبحاث إلى أن الرمان يمكن أن يُحفز إنتاج الكولاجين، ويحارب علامات تقدم السن.

9. مشروب الشيا بالماء أو العصير

بذور الشيا غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، ومضادات الأكسدة، والألياف. عند نقعها في الماء أو عصير طبيعي، تتحول إلى مادة هلامية مفيدة للهضم وصحة الجلد. كما أن الشيا تعزز من الترطيب الداخلي وتحسن من مرونة البشرة.

مشروبات لصحة البشرة

نصائح للحصول على أفضل نتائج من هذه المشروبات



يُفضل تناول هذه المشروبات بانتظام، ضمن نمط حياة صحي يشمل تناول الخضراوات والفواكه، والنوم الجيد، وممارسة الرياضة.

تجنبي الإكثار من المشروبات الغازية أو التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، لأنها قد تؤدي إلى مشاكل جلدية مثل الحبوب أو فقدان النضارة.

اجعلي شرب الماء عادة يومية، وابدئي يومك بكوب من الماء الدافئ مع القليل من الليمون أو الخيار.

يمكنك تحضير بعض هذه المشروبات وتخزينها في الثلاجة لسهولة التناول على مدار اليوم.

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