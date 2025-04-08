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محافظ بني سويف يبحث مع نقيب البيطريين سبل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

محافظ بني سويف يلتقي
محافظ بني سويف يلتقي نقيب الأطباء البيطريين، فيتو

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر سبل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

محافظ بني سويف يلتقي نقيب الأطباء البيطريين

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بمكتب المحافظ، بحضور الدكتور خالد شقير نقيب بيطريي بني سويف، والدكتور خالد عباس عميد كلية الطب البيطري بـ جامعة بني سويف، والدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري.

 

ورحب محافظ بني سويف، بالنقيب العام للأطباء البيطريين، مثمنًا الجهود التي تقوم بها وفروعها في المساهمة في بناء الوطن وتعزيز قدرات القطاع البيطري، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين النقابة وأجهزة المحافظة المعنية بقطاع الطب البيطري، لافتًا إلى دور هذا التعاون في تحسين أداء القوافل العلاجية والندوات الإرشادية التي يتم تنظيمها للمربين بهدف تعريفهم بطرق الوقاية وأهمية تحصين الماشية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الثروة الحيوانية.

 

محافظ بني سويف يلتقي نقيب الأطباء البيطريين ومسؤولي القطاع بالمحافظة
محافظ بني سويف يلتقي نقيب الأطباء البيطريين ومسؤولي القطاع بالمحافظة

 

تفعيل الرقابة على منافذ بيع المنتجات الغذائية واللحوم

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن اللقاء تناول عدة محاور هامة تتعلق بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث تم التأكيد أيضًا على ضرورة دعم منظومة العمل في القطاع البيطري، الذي يعد من القطاعات الحيوية، بما يساهم في تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة مستجدات الحملات التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية من الأوبئة والأمراض، بما يسهم في تعزيز أمان وسلامة المنتجات الحيوانية في الأسواق.

 

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