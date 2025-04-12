الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

تجاوزت حالات الإصابة بمرض الحصبة المسجلة في الولايات المتحدة 700 حالة في 6 ولايات أمريكية.

حالات الإصابة بمرض الحصبة المسجلة في الولايات المتحدة

وفي نهاية الأسبوع انضمت ولاية إنديانا إلى خمس ولايات أخرى تشهد حالة تفش نشطة، وزادت الحالات في تكساس بمقدار 60 حالة وتم الإعلان عن حالة وفاة ثالثة مرتبطة بالحصبة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال وزير الصحة روبرت كينيدي في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون إن حالات الحصبة ترتفع على الصعيد الوطني، لكن الفيروس لا يزال ينتشر في الغالب في الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم وأن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعادت نشر فريق في غرب تكساس.

وسجلت الولايات المتحدة بالفعل حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر من ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال 2024 بأكمله.

وسجلت ولاية تكساس معظم هذه الحالات، بـ 541 حالة إصابة.

وتشمل حالات الإصابة في تكساس طفلين في سن المدرسة الابتدائية لم يتم تطعيمهما وتوفيا بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة بالقرب من مركز تفشي المرض في منطقة غرب تكساس الريفية، مما دفع كينيدي إلى زيارة المنطقة يوم الأحد.

وكان الشخص الثالث الذي توفي شخص بالغ في نيو مكسيكو لم يتلق التطعيم أيضا.

مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشي المرض، وهو ما يعرف بوجود ثلاث حالات أو أكثر، ولايات نيو مكسيكو وإنديانا وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما.

يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل.

ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.

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