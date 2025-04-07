محافظ بني سويف يوجه بوضع جداول مواعيد وأسماء الأطباء بـ207 وحدات صحية

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، جولة ميدانية بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر، في إطار متابعته المستمرة للمشروعات الخدمية المنفذة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الريفية.

محافظ بني سويف يزور قرية الرياض

خلال الجولة، تفقد محافظ بني سويف، الوحدة الصحية بالقرية، حيث اطلع على تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية، وتابع سير العمل في تقديم الخدمات الطبية اليومية، كما شدد على أهمية انتظام العمل في كافة أقسام الوحدة الصحية، مثل عيادات طب الأسرة، الأسنان، التطعيمات، متابعة الحمل، الصيدلية، المعمل، مكتب الصحة، وغرفة التثقيف الصحي.

وأكد محافظ بني سويف، ضرورة الالتزام بوضع ملصق في جميع الوحدات الصحية البالغ عددها 207 على مستوى القرى، يوضح مواعيد تواجد الأطباء وأيام العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتسهيل الوصول إليها، على أن يتضمن الجدول أسماء الأطباء ومواعيدهم بشكل واضح.

محافظ بني سويف يستمع للمواطنين

كما تفاعل محافظ بني سويف، مع عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الصحية المقدمة، مشددًا على ضرورة حسن معاملة المواطنين في المرافق الخدمية، وضمان تقديم الخدمة لهم بطريقة لائقة، كما كلف مكتبه بتسجيل بيانات بعض الأهالي لمتابعة مطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخلال الجولة، توقف محافظ بني سويف، عند أحد المصارف في القرية، ووجه مسؤولي الري بسرعة تطهير المصرف وإزالة المخلفات الناتجة عن ذلك، مؤكدًا على ضرورة التخلص منها بطرق صحية للحفاظ على البيئة والصحة العامة، مكلفًا بعقد اجتماع مع مسؤولي مديرية الري لبحث الحلول المستدامة لمشكلة مخلفات التطهير، ووضع جدول منتظم لأعمال تطهير الترع والمصارف.

رصد حالات التعدي والبناء المخالف

وفي سياق متصل، لاحظ محافظ بني سويف، بعض حالات البناء المخالف على الطريق المؤدي للقرية، وكلف رئيس المدينة بعرض تقرير تفصيلي عن تلك الحالات وبيان موقفها القانوني، مشددًا على ضرورة إستمرار العمل الميداني لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ورافق محافظ بني سويف، خلال جولته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، وشوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية والإدارة الصحية.

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