الخارجية الإيرانية: وفدنا توجه إلى مسقط لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن

أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، أن وفدًا إيرانيًّا برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى العاصمة العمانية مسقط لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.



وقال بقائي في منشور على منصة "إكس": "نحن نتجه مع مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة إلى مسقط، برفقة معالي وزير الخارجية الموقر (عباس عراقجي)".

وأضاف: "نحن عازمون على استخدام كل قدراتنا لحماية سلطة ومصالح إيران الوطنية".



ومساء أمس الجمعة، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "وفدين من إيران والولايات المتحدة سيصلان إلى العاصمة العمانية لإجراء محادثات غير مباشرة في 12 أبريل قبل الظهر، ومن المرجح أن تبدأ المحادثات بعد الظهر.

ويشارك في المباحثات من الجانب الأمريكي الممثل الخاص للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وسيكون الوسيط الذي سينقل الرسائل بين الأطراف خلال المحادثات غير المباشرة هو وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".

وبحسب بيانات موقع "FlightRadar24"، وصلت الطائرة التي يُحتمل أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كان على متنها أثناء زيارته لروسيا إلى عمان.

بدوره، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المطلب الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب في المحادثات سيكون أن تنهي طهران برنامجها النووي، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتطلب "تنازلات".

وأضاف ويتكوف أن الاجتماع الأول مع الوفد الإيراني سيركز على بناء الثقة وأن التركيز سيكون على سبب أهمية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق "وليس على شروطه الدقيقة".

وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في تصريح على منصة "إكس"، الخميس.

وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.



من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح متلفز يوم أمس إلى أن العقوبات لم تؤثر في برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت الضغوط القصوى من واشنطن.

وانسحبت الولايات المتحدة الأميركية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.



وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرًا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

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