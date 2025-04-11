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رياضة

علي معلول الأبرز، غيابات الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلي، كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز المقرر أن تجمع بينهما غدًا السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز

وجاءت غيابات الأهلي أمام بيراميدز كالتالي: عمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ومصطفى العش وكريم وليد نيدفيد وخالد عبدالفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد.

 

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي - جراديشار.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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