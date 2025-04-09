الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بدون راحة، بيراميدز يبدأ استعداداته للأهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، التحضير لمواجهة الأهلي في الدوري بدون راحة بعد العودة من المغرب.

ومن المقرر أنيخوض الفريق مرانه في الثامنة مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز 

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

 

موعد وصول بعثة بيراميدز 

وتصل بعثة نادي بيراميدز القاهرة قادمة من مدينة فاس المغربية التي انتقلت إليها من مدينة مكناس لاستقلال الطائرة الخاصة صباح اليوم

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في  المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82. 

وسجل فيستون مايلي هدف لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز بيراميدز في الذهاب نتيجة 4-1.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الأهلي وبيراميدز الأهلي بيراميدز الدوري الممتاز موعد وصول بعثة بيراميدز

مواد متعلقة

يورتشيتش: ما حدش كان يتخيل بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه

صن داونز يطيح بالترجي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

جماهير الجيش الملكي يلقون الشماريخ والألعاب النارية على لاعبي بيراميدز "فيديو"

بث مباشر مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025

دوري أبطال إفريقيا، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

استبعاد ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

يورتشيتش يلقي محاضرة بالفيديو للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي

الأكثر قراءة

بعد كرم الشام، غلق "بلبن ووهمي" بمصر الجديدة (صور)

غلق مطعم شهير بمصر الجديدة بعد حملة مفاجئة من مسؤولي الحي (صور)

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يواصل قفزاته والمكرونة بـ 150 جنيها

بينهم مشاهير، مصرع 60 شخصا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان (فيديو)

حريق هائل في عقار بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

انهيار منزل مكون من 4 طوابق على سكانه في أسيوط والبحث عن ناجين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

لمواجهة ارتفاع أسعارها، ترامب يخطط لنقل تصنيع آيفون إلى أمريكا

بينهم مشاهير، مصرع 60 شخصا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان (فيديو)

لسبب كارثي، ولاية نيو مكسيكو تعلن حالة الطوارئ وتنشر وحدات من الحرس الوطني (فيديو)

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية